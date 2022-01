Webbův teleskop dosáhl své konečné pozice 1,5 milionu kilometrů od Země

Washington - Vesmírný teleskop Jamese Webba dnes dosáhl své konečné pozice zhruba 1,5 milionů kilometrů od Země. Na twitteru to napsal americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Dosud největší a nejvýkonnější zařízení svého druhu do kosmu vynesla raketa na konci loňského prosince, fungovat začne asi za čtyři měsíce.

Teleskop se na svou pozici dostal pomocí trysek při operaci, která trvala zhruba pět minut. Inženýři ze zemského střediska v americkém Baltimoru je aktivovali ve 20:00 SEČ, napsala agentura AFP.

Sedmitunové zařízení bude pozorovat vesmír z takzvaného druhého Lagrangeova bodu (L2), kde se vyvažují gravitační síly Země a Slunce. Díky tomu může teleskop udržovat stabilní pozici a zároveň je dostatečně daleko od Slunce na to, aby dokázal zachytit velice slabé infračervené záření, které dorazí na jeho zrcadla z prvních hvězd a galaxií, jež vznikaly před 13,5 miliardami let.

První pozorování se od zařízení, které je nyní od Země zhruba čtyřikrát dál než Měsíc, očekávají letos v červnu. Předcházet jim bude nastavení zrcadel a ochlazení detektorů infračerveného záření.

"Jsme o krok blíže odhalení záhad vesmíru. Nemůžu se dočkat, až toto léto uvidím z Webbova teleskopu první nové výhledy na vesmír," citovala agentura AP prohlášení ředitele NASA Billa Nelsona.

Webbův teleskop do vesmíru vynesla z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně raketa Ariane 5 25. prosince.Vědci NASA následně na začátku ledna rozvinuli jeho tepelný štít, který kvůli své velikosti zhruba tenisového hřiště cestoval do vesmíru složený. O pár dní později následovalo rozložení dvou zrcadel, z nichž to větší má průměr 6,5 metru.