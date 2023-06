Washington označil jednání ministrů za konstruktivní, Peking zdůraznil Tchaj-wan

Peking - Rozhovory amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena s jeho čínským protějškem Čchin Kangem byly upřímné, věcné a konstruktivní, uvedlo dnes americké ministerstvo zahraničí. Čchin pak za nejvýznamnější riziko v čínsko-amerických vztazích označil otázku Tchaj-wanu. Blinken, který je po pěti letech prvním šéfem americké diplomacie, který tuto asijskou mocnost navštívil, pozval čínského ministra do Washingtonu, aby tam pokračovali v rozhovorech.

"Ministr zdůraznil význam diplomacie a udržování otevřených komunikačních kanálů v celé řadě otázek, aby se snížilo riziko nesprávného vnímání a špatného odhadu," uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller. Dodal, že oba ministři se dohodli na dalším společném jednání v USA, termín bude určen později.

Čínská média pak informovala, že Čchin řekl americkému protějšku, že Čína je odhodlána budovat "stabilní, předvídatelné a konstruktivní" vztahy s USA.

Blinken podle amerických úředníků vyjádřil přání stabilizovat vztahy mezi oběma mocnostmi a zabránit tomu, aby se soupeření zvrhlo v konflikt. Dal také velmi jasně najevo, že Spojené státy se nechtějí od Číny odpoutat.

Ještě před rozhovory viděli američtí představitelé jen malou šanci na průlom v dlouhém seznamu sporů mezi oběma zeměmi, které jsou zároveň dvěma největšími ekonomikami světa. Spory se týkají například obchodu, dále snahy Spojených států brzdit čínský polovodičový průmysl, ale také otázky samosprávného Tchaj-wanu a dodržování lidských práv v Číně. Hlavním cílem Blinkenovy cesty je vytvořit otevřené a trvalé komunikační kanály, aby se strategické soupeření mezi oběma zeměmi nezměnilo v konflikt.

Setkání obou ministrů trvalo pět a půl hodiny, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí. Poté se oba přesunuli na pracovní večeři.

Americký ministr zahraničí se měl do Pekingu vydat už v únoru, ale cestu tehdy zrušil kvůli přeletu čínského špionážního balónu nad Spojenými státy, který výrazně narušil vzájemné vztahy. Jeho nynější cesta do země, která má zhruba 1,4 miliardy obyvatel a kde je Blinken jako dosud nejvýše postavený představitel Spojených států od nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu, je i proto vnímána jako pokus o snížení napětí mezi oběma mocnostmi. V pondělí by se Blinken mohl setkat i s čínským prezidentem s cílem navázat otevřené a trvalé komunikační kanály.

Očekává se, že návštěva amerického ministra připraví půdu pro další bilaterální jednání v nadcházejících měsících. A to včetně možných návštěv americké ministryně financí Janet Yellenové a ministryně obchodu Giny Raimondové nebo setkání prezidentů obou zemí na mnohostranných summitech později v tomto roce.