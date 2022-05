Warriors vydařeným týmovým výkonem na úvod semifinále NBA přehráli Dallas

Finále Západní konference play off NBA - 1. zápas:Golden State - Dallas. Uprostřed Jordan Poole z Golden State Warriors, vlevo Maxi Kleber z Dallas Mavericks.

Finále Západní konference play off NBA - 1. zápas:Golden State - Dallas. Uprostřed Jordan Poole z Golden State Warriors, vlevo Maxi Kleber z Dallas Mavericks. ČTK/AP/Santiago Mejia

San Francisco (USA) - Basketbalisté Golden State Warriors vstoupili vítězně do semifinále play off NBA a doma přehráli Dallas Mavericks jasně 112:87. Přivedl je k tomu povedený týmový výkon, protože sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů. Stephen Curry nasbíral 21 bodů a 12 doskoků, Andrew Wiggins a Jordan Poole přidali po 19 bodech. Warriors se navíc povedlo přibrzdit hvězdu Dallasu Luku Dončiče, který na 20 bodů potřeboval 18 střel a navíc měl sedm ztrát.

Po překvapivém postupu přes Phoenix v sedmém zápase se Dallasu nepovedlo nasbírat dostatek sil a proti Warriors se trápil v útoku. Úspěšnost střelby měl jen 36 procent a za tři body dokonce jen 23 procent. Už. úvodní čtvrtině tak Mavericks nabrali dvoucifernou ztrátu. Do poločasu se ještě drželi, ale v úvodu druhé půle se Golden State šňůrou 10:0 po dvou trojkách Curryho dostali do vedení o 17 bodů a veškeré naděje Dallasu sebral úvod poslední čtvrtiny a další šňůra Golden State 12:0, znamenající vedení o 29 bodů.

Warriors tak potvrdili, že v play off jsou doma téměř neporazitelní. V této sezoně vyhráli ve své hale i sedmý zápas a od roku 2015, kdy začalo jejich dominantní období v podobě pěti postupů do finále v řadě, vyhráli 21 z 23 úvodních zápasů v sérii.

Velkou zásluhu na středeční výhře měl Wiggins, který výborně začal a 10 body pomohl v úvodu k náskoku a především přibrzdil v obraně Dončiče. "Klíčem je, aby se na všechno musel nadřít," uvedl Wiggins. "Odvedli na nás dobrou práci," připustil Dončič, který si ze souboje s Wigginsem odnesl i škrábanec v obličeji.

"Soupeř opravdu odvedl dobrou práci. Wiggins bránil Luku po celém hřišti. V podstatě hráli ve čtyřech hráčích zónu a Wiggins bránil jen Luku. Musíme si to rozebrat a zjistit, co příště musíme dělat jinak," řekl trenér Dallasu Jason Kidd. "Wiggins byl fantastický. A to Dončič patří k nejhůře bránitelným hráčům," dodal kouč Warriors Steve Kerr.

Výsledek finále Západní konference play off NBA - 1. zápas:

Golden State - Dallas 112:87.