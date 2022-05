Warriors rozstříleli Memphis a vedou ve čtvrtfinále NBA stejně jako Milwaukee

Basketbalista Golden State Stephen Curry střílí na koš Memphisu, který brání Desmond Bane (vlevo), Ziaire Williams (vzadu) a Jaren Jackson Jr. ve třetím utkání 2. kola play off NBA v San Francisku 7. května 2022.

Basketbalista Golden State Stephen Curry střílí na koš Memphisu, který brání Desmond Bane (vlevo), Ziaire Williams (vzadu) a Jaren Jackson Jr. ve třetím utkání 2. kola play off NBA v San Francisku 7. května 2022. ČTK/AP/Jeff Chiu

New York - Basketbalisté Golden State využili naplno domácí prostředí, rozstříleli Memphis 142:112 a ujali se ve čtvrtfinále NBA vedení 2:1 na zápasy. Hostům se navíc zřejmě zranil klíčový hráč Ja Morant. Také obhájci titulu z Milwaukee vedou nad Bostonem 2:1, ve třetím utkání soupeře udolali doma 103:101 i díky 42 bodům, 12 doskokům a 8 asistencím Janise Adetokunba.

Memphis sice v San Franciscu vyhrál první čtvrtinu, ale pak už měli zápas pod kontrolou Warriors, a to díky velmi přesné střelbě s úspěšností 63 procent. Pět hráčů dalo 17 a více bodů, nejvíce Stephen Curry 30, poté co mimo jiné trefil všech 14 trestných hodů. Jordan Poole přidal 27 bodů.

Pro Grizzlies ale může být ještě nepříjemnější než vysoká prohra skutečnost, že ze zápasu šest minut před koncem odstoupil rozehrávač Morant a viditelně kulhal. Při snaze o udržení míče při zdvojení obránci soupeře se mu totiž mírně podlomilo koleno poté, co mu za něj Poole zatáhl. Předtím stihl Morant 34 bodů včetně dalekonosné trojky na konci poločasu.

"Zdvojili jsme ho, ale šel jsem po míči. Rozhodně jsem nechtěl někoho zranit, já nejsem takový hráč," řekl Poole. "Snad bude v pořádku a uvidíme ho v dalších zápasech," dodal.

Druhý sobotní zápas měl napínavou koncovku. Bucks pod Adetokunbovou taktovkou vedli o 14 bodů, ale ve čtvrté čtvrtině o náskok přišli a dvě minuty před koncem šel do vedení Boston. Jenže pak už Celtics nedokázali skórovat ze hry a Bucks si koši Adetokunba a Holidaye vzali vedení zpět.

Boston měl možnost ještě srovnat, ale nevyužil závěrečný závar. Marcus Smart z trestného hodu nahodil míč do obroučky, sám si míč doskočil, ale koš nedal, další útočné doskoky neproměnili Robert Williams ani Al Horford. Ten sice nakonec dopíchl míč do koše, ale stalo se tak až po závěrečné siréně a koš nebyl uznán.

"Bylo to velmi těsné. Měli jsme si ten doskok lépe pohlídat. Hlavní ale je, že červené světlo se rozsvítilo okamžik předtím a my tak máme vítězství," řekl pivot Milwaukee Brook Lopez. "Ten trestný hod jsem minul ideálně. Měli jsme dobrou šanci srovnat, ale bohužel to nevyšlo," litoval Smart.

Boston táhl s 27 body Jaylen Brown. Naopak se nedařilo Jaysonu Tatumovi, který trefil jen čtyři z 19 střel a zaznamenal 10 bodů.

2. kolo play off NBA: Východní konference - 3. zápas: Milwaukee - Boston 103:101, stav série 2:1. Západní konference - 3. zápas: Golden State - Memphis 142:112, stav série 2:1.