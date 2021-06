Walesu stačí k postupu bod, Švýcaři a Turci potřebují zvítězit

Řím/Baku - V neděli se na mistrovství Evropy ve fotbale jako první dohraje zápasy třetího kola základní skupina A. Již jistě postupující Itálie po dvou vítězstvích 3:0 přivítá v Římě Wales, kterému stačí k definitivě účasti ve vyřazovací fázi bod. V souběžném utkání v Baku potřebují Švýcarsko a Turecko k oživení nadějí vyhrát.

Itálie si zajistila postup už ve středu po hladkém vítězství 3:0 nad Švýcarskem. Výběr "squadry azzury" předtím stejným výsledkem zdolal i Turecko a už 29 zápasů neprohrál. V posledních 10 duelech navíc svěřenci trenéra Roberta Manciniho vyhráli a k tomu neinkasovali.

K postupu z prvního místa ve skupině stačí Italům remíza. "Každý zápas hrajeme na vítězství. Nejinak tomu bude i proti Walesu," konstatoval Mancini, jehož svěřenci v generálce na šampionát rozdrtili český tým 4:0.

Nerozhodný výsledek by byl výhodný i pro Velšany. Překvapiví semifinalisté minulého Eura dosud na turnaji remizovali se Švýcarskem 1:1 a porazili Turecko 2:0, takže mají tříbodový náskok na třetí příčku.

Ostrované by udrželi druhé místo také, pokud by Švýcarsko neporazilo Turecko nebo v případě vítězství nezlepšilo současné horší skóre. K postupu by Velšanům mohly stačit i stávající čtyři body, protože vedle prvních dvou celků z každé skupiny projde do osmifinále i nejlepší čtveřice z třetích příček.

"Itálie je skvělý tým. Drží úžasnou sérii, od posledních šampionátů výrazně obměnili mužstvo, mají řadu nových hráčů. My budeme outsidery, nebudeme mít co ztratit. Půjdeme do zápasu s hlavami nahoře a pokusíme se překvapit," řekl velšský křídelník Daniel James.

Švýcarsko a Turecko potřebují k oživení nadějí na postup bezpodmínečně zvítězit. Lepší pozici má výběr helvétského kříže, který už získal bod za remízu s Walesem a čtyři body by mu mohly stačit k postupu. Naopak Turci jsou se skóre 0:5 po dvou zápasech na pokraji vyřazení a ani případné vítězství by jim už nemuselo být nic platné.

Švýcaři se chtějí vrátit na vítěznou vlnu, před šampionátem šestkrát za sebou vyhráli. "Je jasné, že musíme Turky porazit. Všechno je stále otevřené, máme šanci a to je pozitivní," uvedl záložník Ruben Vargas.

Turecko na Euru prohrálo pět z posledních šesti zápasů, jedinou výhru při této sérii si připsalo před pěti lety proti českému týmu (2:0). Svěřenci trenéra Senola Günese potřebují zlepšit ofenzivu, ve třech z posledních čtyř utkání neskórovali.

"Nepamatuji si, že bychom někdy dělali tolik chyb při jednoduchých přihrávkách. Zdálo se, že na hráče zatím až moc doléhá tlak. Teď už nemáme co ztratit a to by mohla být naše výhoda," uvedl Günes.

Oba zápasy mají v neděli výkop v 18:00.