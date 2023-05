Wagnerovci podle Prigožina zahájili stahování z Bachmutu

Moskva/Kyjev - Žoldnéři ruské Wagnerovy skupiny se začali stahovat z východoukrajinského Bachmutu. Oznámil to dnes v příspěvku zveřejněném na sociální síti telegram šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin. Krok avizoval už v minulých dnech poté, co město prohlásil za dobyté a pod ruskou kontrolou. Ukrajinské úřady oficiálně ztrátu Bachmutu nepotvrdily.

"Stahujeme bojové jednotky z Bachmutu. (...) Až do 1. června se bude hlavní část přesouvat do táborů v týle. Pozice předáváme (ruské) armádě. Pokud to ale bude pro armádu těžké, necháme tam ty, kteří sehráli zásadní roli při dobytí Bachmutu," citoval ruskojazyčný server BBC z nahrávky. Prigožin už dříve uvedl, že v týlu jeho jednotky čeká reorganizace a přezbrojení.

Prigožin dobytí Bachmutu, který podle pozorovatelů nemá už dlouho žádný strategický, ale pouze symbolický význam, oznámil 20. května. V pondělí pak uvedl, že se jeho jednotky stáhnou. Na jejich pozicích je vystřídají vojáci ruského ministerstva obrany, se kterým Prigožin vede mocenské spory a často kritizuje jeho styl vedení válečného tažení na Ukrajině.

Není jasné, zda se Rusku podařilo pro dlouhých měsících tvrdých bojů Bachmut dobýt. BBC poznamenává, že ukrajinský generální štáb ve svých pravidelných hlášeních o situaci na bojišti v posledních dnech v souvislosti s Bachutem hovoří jen o obcích na jeho předměstí a o bojích přímo ve městě se nezmiňuje.