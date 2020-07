Vztahy s ČR jsou podle Kremlu zkalené, kontakty se nechystají

Moskva/Praha - Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes označil nynější rusko-české vztahy za zkalené. Kontakty s českým vedením se podle něj v nejbližší době neplánují. Peskov podle agentury Interfax odpovídal novinářům na otázku týkající se vztahů s Českem na pozadí špionážních skandálů.

"Vztahy s Českem byly v poslední době zkaleny známými události, jistými nepřátelskými kroky, podniknutými na úrovni městských a ústředních orgánů. Nepochybně to všeobecně poznamenalo naše bilaterální vztahy," řekl novinářům mluvčí prezidenta Vladimira Putina v odpovědi na dotaz, jak by charakterizoval vztahy s Českem s ohledem na špionážní skandály z poslední doby.

"Zatím se nějaké bilaterální kontakty na vysoké či nejvyšší úrovni neplánují," poznamenal Peskov. Dodal, že Rusko usiluje o dobré vztahy a spolupráci se všemi zeměmi, včetně ČR.

Interfax připomněl úterní zadržení poradce šéfa Roskosmosu, bývalého novináře Ivana Safronova, kterého podle obhájců ruská kontrarozvědka (FSB) podezírá z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou. Agentura připomněla také spekulaci o chystaném útoku na pražské politiky, po které Praha vyhostila dva ruské diplomaty a Moskva reagovala recipročně.

Peskov podle agentury TASS uvedl, že Safronovův případ nevyžaduje, aby do něj prezident Putin zasáhl. "Prezident má takovou možnost, ale toto pro něj není téma," odpověděl na otázku, zda si šéf státu nemůže vyžádat od FSB podrobnější informace. Případ podle mluvčího nelze hodnotit na základě emocí, jak nyní činí desítky komentářů a názorů v médiích; rozhodnout o vině podle něj může jen soud. Vybídl také neplést si reakci vlivných médií s reakcí společnosti.

Peskov se zdržel vyjádření k dotazům, jak Safronov mohl projít prověrkou při zaměstnání v Roskosmosu a proč šéf Roskosmosu nebyl varován před údajným agentem cizí rozvědky. "Nemyslím, že můžeme nějak hodnotit metody zvláštních služeb, a nemyslím si, že zástupci zvláštních služeb budou s vámi tyto metody posuzovat," řekl Peskov novinářům.

"Budeme doufat," odpověděl ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov podle agentury TASS na otázku, zda případ Safranov neovlivní vědeckou a technickou spolupráci Moskvy a Prahy.

Ruské tajné službě podle Safronovova obhájce chybějí důkazy

Obhájce zadrženého Safronova, jehož ruské úřady podezírají, že české rozvědce předal informace o ruských dodávkách zbraní na Blízký východ a do Afriky, tvrdí, že chybějí důkazy, které by jeho klienta usvědčovaly z vlastizrady. Uvedla to dnes agentura TASS.

"Vyšetřování nijak neprokázalo podezření vůči Ivanovi (Safronovovi). Tím se tento případ liší od podobných kauz. Neexistují žádné důkazy, nic, co by mohlo nějak prokázat odůvodněnost podezření," řekl advokát Ivan Pavlov rozhlasové stanici Echo Moskvy.

Safronova zadrželi agenti tajné služby FSB v úterý ráno při odchodu z domova kvůli podezření, že informace, podléhající státnímu tajemství, předával tajné službě členské země NATO. Stíhán je podle paragrafu o vlastizradě, za což mu hrozí až 20 let vězení. Soud na něj uvalil dvouměsíční vyšetřovací vazbu. Vyšetřovatele FSB v tomto případu podle TASS vede Alexandr Čaban, známý z případů Viktora Kudrjavceva a Kariny Curkanové, rovněž podezřelých ze špionáže a vlastizrady.

Další Safronovův advokát Jevgenij Smirnov v úterý informoval, že ve spisu k případu se uvádí, že úkolem zadrženého bylo shromažďovat a předávat zprávy o vojensko-technické spolupráci Ruska s africkými zeměmi a o činnosti ruských ozbrojených sil na Blízkém východě a že tuto práci Safronov podle FSB dělal ze zištných důvodů pro českou zpravodajskou službu Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI, rozvědka). Oficiální sdělení FSB se o české rozvědce výslovně nezmiňuje, píše se v něm pouze o "jedné ze zvláštních služeb NATO".

Ruská média zaznamenávají, že české úřady se zdržují vyjádření k případu: místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček českému Deníku N řekl: "Bez komentáře." Kancléř ÚZSI Jaroslav Hrbek Deníku N ke kauze sdělil: "K předmětnému tvrzení Vám nemohu poskytnout jakýkoliv komentář."

Ještě v úterý se v Moskvě před sídlem tajné služby FSB a v Petrohradu konaly demonstrace na Safronovovu podporu pod heslem "Ruce pryč od novinářů". Zadržené demonstranty, vesměs novináře, policie po sepsání protokolů podle Echa Moskvy propustila.

Safronov se stal poradcem generálního ředitele Roskosmos Dmitrije Rogozina od poloviny května. Předtím pracoval pro nezávislé deníky Kommersant a poté Vedomosti. O jeho nevině jsou přesvědčeni nejen obhájci, ale i bývalí kolegové.

"Vyznat se v podrobnostech tohoto případu bude kvůli utajení krajně obtížné. Žádné informace nejsou a ten, kdo k nim bude mít přístup, je nebude smět zveřejnit pod hrozbou trestního stíhání," napsal v listu Vedomosti ochránce lidských práv Pavel Čikov s tím, že vyšetřovatelé udělají vše, aby se podrobnosti nedostaly na veřejnost: zavážou k mlčenlivosti svědky i advokáty, spis bude utajen a soudy budou jednat za zavřenými dveřmi. Možná až před vlastním procesem se objeví prohlášení o podstatě obvinění.

"Hlavní zvláštnost případu spočívá v tom, že se vede proti novináři a že o něm nelze vůbec nic říct," upozornil Čižov. "Vše bude horší, než v případu Ivana Golunova (novináře obviněné z přechovávání a šíření drog, které mu podstrčili policisté). Iniciátoři kauzy si zjevně uvědomují reakci společnosti, ale není jasné, zda jde o politický případ, související s novinařinou, anebo o něco jiného," dodal.

Vedomosti připomněly, že loni v květnu se federální agentura pro vojensko-technickou spolupráci obrátila na soud v Moskvě kvůli dřívějšímu Safronovovu článku o kontraktu na dodávku ruských stíhaček do Egypta, ale soud případ vrátil.

Penzionovaný plukovník Viktor Murachovskij v časopisu Arsenal Otečestva upozornil, že je to v Rusku poprvé, co je tak známý a schopný novinář stíhán podle tak těžkého obvinění. V novinářovu vinu nevěří, neboť Safronov neměl přístup ke státnímu tajemství.

Podle šéfredaktora populárního listu Komsomolskaja pravda Vladimira Sungorkina vyšetřovatelé budou muset veřejnosti předložit "jasné a přesvědčivé důkazy o novinářově vině, a to i kvůli potřebě snížit nebezpečnou nedůvěru veřejnosti k ruské justici".

Šéfredaktorka prokremelské televize RT Margarita Simoňjanová prohlásila, že paragraf o vlastizradě je formulován tak mlhavě, že by se kvůli němu dal zavřít jakýkoli novinář pracující pro zahraniční médium. Vlastizradou mohou být i konzultační služby poskytnuté členské zemi NATO či jakékoli shromažďování informaci v zájmu cizí země. Proto pokládá za hlavní dozvědět se, zda Safronov skutečně dostával peníze od cizích rozvědek, nebo zda za zradu byla označena jeho normální novinářská práce.

Moskva a Washington se přou kvůli kauze Safronov

Po zadržení ruského novináře Safronova obviněného z vlastizrady se Rusko a Spojené státy pustily na twitteru do sporu o svobodu tisku. "Když se podíváme na ruské novináře, které zatýkají jednoho po druhém, začíná to vypadat jako řízená kampaň proti svobodě tisku," napsala mluvčí amerického velvyslanectví v Moskvě Rebecca Rossová. "Hleďte si svého," reagovalo ruské ministerstvo zahraničí.

Výměna názorů následovala poté, co moskevský soud uvalil dvouměsíční vazbu na Safronova, uznávaného bývalého novináře, který se před dvěma měsíci stal poradcem ředitele ruské kosmické agentury Roskosmos. Podle jednoho z obhájců, Jevgenije Smirnova, jej ruská tajná služba FSB podezírá, že od roku 2012 spolupracoval s českou rozvědkou. Vyšetřovatelé FSB věří, že české služby jednají ve jménu USA, řekl Smirnov agentuře AFP.

Třicetiletý Safronov byl považován v problematice vojenství a vesmíru za jednoho z nejlepších novinářů v Rusku. Pracoval pro přední deníky Kommersant a Vedomosti a byl také autorem článků, které kritizovaly ruskou armádu. Jeho bývalí kolegové se domnívají, že zatčení je pomstou za tyto články, poznamenala AFP. Zároveň připomněla množství útoků na svobodu tisku v Rusku během posledních 20 let, mimo jiné verdikt soudu ve městě Pskov na severozápadě Ruska, který toto pondělí uložil pokutu novinářce za komentář k sebevražednému bombovému útoku mladého anarchisty na služebnu FSB.