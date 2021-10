VZP se obrátí na exekutory, aby dlužníci v milostivém létě neplatili penále

Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se chce kvůli takzvanému milostivému létu pro své dlužníky obrátit na exekutory. Chce na ně apelovat, aby její klienti mohli uhradit jen dluh na pojistném a od vymáhání penále se upustilo. V tiskové zprávě to uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Podle pojišťovny na ni zákon o milostivém létu zapomněl a výklad normy je nejednoznačný. Žádá o něj ministerstvo spravedlnosti.

Pokud dlužník v milostivém létě od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a k ní 908 korun odměnu exekutorovi, úroky a další platby se mu odpustí. Týká se to však jen dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. VZP sklízí kritiku za to, že se snaží do jistiny zahrnout i penále. Řada dlužníků by tak dluhové amnestie nemohla využít. Podle poslanců, kteří milostivé léto prosadili, penále součástí jistiny není. K postupu pojišťoven se dnes zákonodárci a šéfka správní rady VZP Věra Adámková (ANO) chtějí vyjádřit.

"Zákon o milostivém létu bohužel neřeší problémy našich klientů, což máme potvrzeno i konzultací s ministerstvem zdravotnictví. O výklad naplňující záměr zákona, tedy oddlužení občanů, jsme proto požádali ministerstvo spravedlnosti,“ uvedl v dnešní tiskové zprávě Kabátek. Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové ministerstvo spravedlnosti své stanovisko zatím neposkytlo.

Podle VZP zákon o milostivém létu na její klienty zapomněl a jeho výklad je nejednoznačný. Mluvčí uvedla, že soudy opakovaně posuzovaly penále jako pohledávku ze zdravotního pojištění. VZP by tak mohly při nejasném postupu hrozit sankce, stojí v tiskové zprávě. "Dostali jsme se tak do paradoxní situace, kdy budeme apelovat na smluvní exekutory, aby naši klienti uhradili u zdravotního pojištění pouze dluh na pojistném a bylo upuštěno od vymáhání penále... Žádám tímto exekutory, abychom společně dostáli záměru zákona a nečinili překážky těm, kdo se ke svým dluhům postaví čelem a budou chtít využít aktu milostivého léta,“ uvedl Kabátek. Podle něj by pojišťovna byla sama proti sobě, kdyby dluhovou amnestii odmítala. Díky ní má šanci získat část pohledávek. Celkem jí dluží 230.000 lidí.

Mluvčí doplnila, že milostivé léto se týká jen dluhů, které vymáhá exekutor. Na lidi, kteří mají dohodnuté splátky, se nynější dluhová amnestie nevztahuje.