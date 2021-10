VZP podle Babiše pošle lidem nad 65 let dopis s výzvou k očkování

Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) by měla poslat dopis s informacemi a výzvou k očkování lidem nad 65 let, kteří se zatím nenechali očkovat proti covidu. Na posledním jednání se na tom dohodla vládní rada pro zdravotní rizika. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se nenaočkovaným klientům i zaměstnancům domovů pro seniory budou testy dál proplácet. Platí to i pro další pobytová zařízení sociálních služeb.

"Znovu na poslední radě pro zdravotní rizika jsme se domluvili, že VZP adresně napíše dopis všem těm - a bylo jich asi 331.000 - lidem nad 65 let, aby se očkovali," uvedl Babiš. Klienty VZP je 60 procent obyvatel, o ostatní se dělí dalších šest pojišťoven

Od listopadu se přestávají neočkovaným proplácet antigenní i PCR testy. Ministr zdravotnictví novinářům řekl, že pro domovy seniorů a další zařízení to neplatí. Neočkovaní klienti i personál se budou muset dál pravidelně testovat. "Platí to a bude to platit i po 1. listopadu, že se bude dále testovat. Testování bude hrazeno ze zdravotního pojištění. U neočkovaných zaměstnanců i klientů. Myslíme si, že to dává smysl," uvedl Vojtěch. Poznamenal, že obyvatelé domovů patří k nejzranitelnějším skupinám.

Podle ministra se šíření koronaviru daří v zařízeních sociálních služeb držet pod kontrolou. Počet nakažených je minimální. Důvodem je vysoká proočkovanost lidí v domovech.