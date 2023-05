VZP dostane od ČSSZ seznam žadatelů o penzi, nebude po nich chtít odvody

Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) by měla kvůli zdravotním odvodům dostat od sociální správy seznam lidí, kteří čekají na vyřízení důchodu. Přestane je pak vyzývat k úhradě pojistného. Dohodli se na tom dnes zástupci ministerstva práce, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a pojišťoven. ČTK to sdělila mluvčí VZP Viktorie Plívová. Za důchodce hradí zdravotní pojištění stát. ČSSZ ale kvůli náporu nestíhá žádosti o důchod vyřizovat v zákonné lhůtě tří měsíců. Řada lidí už přestala pracovat a posílat zdravotní odvody, důchod ale oficiálně potvrzený stále nemají. Stát za ně tak pojistné nehradí, žádají je po nich pojišťovny. O problému jednal tento týden i sněmovní sociální výbor.

Ústřední ředitel ČSSZ František Boháček poslancům řekl, že většina pojišťoven akceptovala potvrzení úřadu o podání žádosti o důchod. Pojistné pak dál nevyžadovala. Brala klienta jako důchodce, za kterého bude platit stát. VZP za penzistu považovala člověka až v době, kdy měl důchod vyřízený a přiznaný, popsal šéf ČSSZ. Podle něj bylo cílem najít jednotné řešení, aby lidé nemuseli nic dokládat a pojišťovny za ně získaly od státu zdravotní pojištění.

"Na dnešním jednání se dohodlo, že ministerstvo práce, potažmo ČSSZ, bude schopno předávat VZP seznamy klientů, kterých se žádosti o starobní, případně předčasné důchody týkají. VZP na základě těchto podkladů přestane klienty dočasně aktivně oslovovat. Na jednání jsme byli ujištěni, že situace bude vyřešena během jednoho až dvou měsíců," uvedla Plívová. Dodala, že pojišťovna bude ke klientům přistupovat "s maximální vstřícností", i když nepochybila a potíže nezpůsobila.

VZP má ve svém systému nastaveno obesílání automaticky. Změna je podle mluvčí technicky poměrně náročná. Požádala o shovívavost. "Pokud by někomu z této skupiny klientů (žadatelé o důchod) přišla výzva k doložení plateb zdravotního pojištění, případně úhradě minimálního pojistného, poprosíme, aby se obrátil na naši pobočku, kde s ním individuálně vše vyřešíme," sdělila Plívová. Pokud by ČSSZ nakonec penzi žadateli nepřiznala, dohodne s ním pojišťovna případný další postup. Předpokládá, že by se mohlo jednat nejvýš o desítky případů.

Sociální správa čelí od podzimu náporu. Celkem dostala podle svého ředitele loni za poslední čtvrtletí téměř 120.000 žádostí o předčasný důchod. Od ledna se vyplácí také výchovné. O ně požádalo dosud 51.000 mužů a nově i žen, které se chystají teď do důchodu. Loni pracovníci řešili i dvě mimořádné valorizace kvůli inflaci. Úřad tak před pár týdny oznámil, že se doba vyřizování důchodu prodloužila a překračuje zákonnou tříměsíční lhůtu. V průměru tehdy trvala 99 dnů. Tento týden evidoval úřad 18.000 žádostí po zákonné lhůtě, z nich 14.000 o předčasnou penzí. Boháček poslance sociálního výboru ujistil, že úřad by měl situaci vyřešit do konce června. Poté by měl stíhat vyřizovat žádosti v zákonných lhůtách.