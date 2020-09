Vzorek slin na covid test by si lidé mohli odebírat i sami doma

Vestec (u Prahy) - Vzorek slin pro testování na covid-19 by si lidé mohli odebrat i sami, například vykloktáním úst. Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly se přesnost metody teď porovnává s výtěrem z nosohltanu. Pokud se nový způsob odběru ze slin podaří zavést, mohla by se kapacita testování dramaticky zvýšit, řekl dnes na dotaz ČTK. V neděli Prymula řekl, že by kapacita testů mohla být za měsíc až 40.000 denně, tedy proti současnosti více než dvojnásobná.

Bývalý náměstek ministra zdravotnictví uvedl, že u slin se šance zachytit virus liší podle toho, ze které části úst pocházejí. Lepší je u kořene jazyka než v přední části. "Pracuje se poměrně na unikátním modelu, kdy by si člověk vykloktal, a co vykloktá, to by potom vyplivnul do nádobky a z ní by se testovalo. Tady se ukazuje, že výtěžnost je srovnatelná s výtěrem z nosohltanu," vysvětlil.

Metoda českého výrobce podle něj ještě není dokončena, hotová by měla být v říjnu. V současné době se přesnost metody porovnává s výtěrem z nosohltanu, který musí proškolený zdravotník provést zastrčením štětičky hluboko do nosu. Podle Prymuly se odběr ze slin dá použít jak na test PCR, tak pro jiné, méně pracné druhy testů. Například takzvané LAMP testy by dobu zjištění výsledků zkrátily ze současných zhruba šesti hodin na 45 minut.

"Pokud se zaregistrují, tak je možné dramaticky zvýšit objem testování, protože nepotřebují klasické metody pro PCR, ale potřebují pouze kultivovat při vysoké teplotě, což zvládne jakákoliv laboratoř," dodal. Záležet bude na výrobních kapacitách.

V současné době se v Česku denně provede zhruba 18.500 testů. Se zapojením akademické sféry je možné se nyní dostat na kapacitu 20.000 testů za den. Nové testy mohou být také levnější. Současná maximální cena, kterou za něj platí zdravotní pojišťovny, je 1674 korun a 82 korun za odběr. Podobná je většinou cena i pro samoplátce, připlácí se ale například za rychlost.