Vznikne tým k prevenci předsudečného násilí, spadat má pod Laurenčíkovou

Praha - Vznikne tým expertů pro prevenci předsudečného násilí a ke zmírnění případného napětí. Spadat má pod vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Radnice a další instituce a organizace dostanou návody kroků ke zklidnění případné vyostřené situace a k zabránění násilí i ke komunikaci k předcházení konfliktů. Šimáčková Laurenčíková to dnes oznámila na svém twitteru. Doplnila tak čtvrteční vyjádření vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové, která ohlásila vznik skupiny expertů proti dezinformacím, návod postupu pro obce, zapojení romských lídrů a průzkum mezi Romy.

"Naší snahou je předcházet projevům nenávisti a dalším konfliktům," uvedla dnes Šimáčková Laurenčíková.

Vládní zmocněnkyně, zástupci resortů, samospráv a romských organizací se sešli ve čtvrtek. Jednání bylo reakcí na události z několika měst, kde někteří Romové uspořádali protiukrajinské protestní akce.

"Pod zmocněnkyní pro lidská práva bude založena expertní skupina k prevenci a deeskalaci předsudečného násilí; zapojeni budou zástupci policie, resortů i nevládních organizací," sdělila Šimáčková Laurenčíková. Kdy by měl tým vzniknout, neupřesnila. Fuková mluvila o tom, že experti začnou pracovat už dnes. Společně by pak dál mohli jednat on-line.

V jednotlivých městech či obcích se má podle Šimáčkové Laurenčíkové stanovit "lokální struktura pro rychlou intervenci". Vznikat mají "systematicky funkční nástroje" pro zapojení příslušníků menšin do řešení a rozhodování. Jak by měly tyto instrumenty vypadat, zmocněnkyně pro lidská práva neupřesnila. Poukázala také na posilování odolnosti vůči dezinformacím.

Nutnost zapojit do řešení potíží místní romské lídry zmínila ve čtvrtek i zmocněnkyně Fuková a zástupci romských organizací. Problémy Romů v jednotlivých lokalitách má zjistit dotazníkový průzkum. Výsledky by mohly být zhruba do tří týdnů. Podle Fukové návod pro obce připraví ministerstvo pro místní rozvoj. Šimáčková Laurenčíková uvedla, že vniknou "desatera" s popisem postupu v případě eskalování napětí či násilí a také ke komunikaci k předcházení vzniku či zostření konfliktu.

Protiukrajinské nálady mezi částí Romů posílil nedávný incident v Brně, kde po potyčce zemřel mladý Rom. Případ vyšetřuje policie. Podle nepotvrzených informací byl útočníkem Ukrajinec. Policisté pouze uvádějí, že se jednalo o cizince. Emoce vyvolala v posledních dnech řada dezinformací na sociálních sítích o napadání Romů Ukrajinci, které policie vyvracela. Řada romských osobností protiukrajinské akce odsoudila, varovala před uplatňováním kolektivní viny a vyzývala k rozvaze a ověřování informací.