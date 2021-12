Vznikly petice pro i proti povinnému očkování, podpisů jsou desetitisíce

Praha - V Česku vznikly petice pro i proti povinnému očkování proti covidu-19, podepsaly je desetitisíce lidí. Vyplývá to z informací o peticích, které lze podepsat na internetu. V jedné z nich, nazvané Deklarace lékařů, označují její autoři přístup státu k neočkovaným za omezování svobody a nátlak vůči skupině osob. K dnešním 14:00 ji podepsalo zhruba 770 lékařů a dalších zhruba 18.000 lidí. Podle webu Manipulátoři.cz ji podporují dezinformačními weby.

Ministerstvo zdravotnictví vedené končícím ministrem Adamem Vojtěchem (ANO) navrhuje, aby očkování bylo povinné pro vybrané profese a lidi nad 60 let, které covid-19 více ohrožuje. Nová vláda koalic Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a PirSTAN zatím jednotné stanovisko k povinnému očkování neřekla. Kandidát na ministra Vlastimil Válek (TOP 09) ho spíše odmítá.

"Medicínský problém je v současnosti zneužíván k prosazování politických a ekonomických cílů za současného omezování svobody a diskriminování jedné skupiny lidí," píše se v úvodním slově k deklaraci. Její autoři se ohrazují proti podle nich jednostrannému informování médií nebo vyjádřením vedení České lékařské komory (ČLK).

"Na základě zveřejněných dat je zcela zřejmé, že očkování nemá efekt na vytvoření kolektivní imunity. Musí jasně zaznít, před čím očkování může chránit a kde selhává. Komu očkování jednoznačně doporučit a u koho je nejen zbytečné, ale potenciálně rizikové," uvádí text, jehož úvodními signatáři je 11 lékařů, z nichž pět je praktických lékařů, dále kardiologové, homeopat nebo odborník na tělovýchovné lékařství. Celkově je lékařů podle dat ČLK více než 55.000.

Podle dřívějších vyjádření vakcinologů a imunologů kolektivní imunita vzniká při proočkování dostatečné části populace a u každé nemoci je jiná. U varianty delta by podle nich bylo třeba proočkovat přes 90 procent populace.

Podle Jana Cempera z webu Manipulátoři.cz je petice, která se šíří na sociálních sítích, podporovaná dezinformačními weby, jako jako AC24, Pravý prostor, nebo Pravdivě.eu. Rozporuje například jejich informace o zatím neukončených klinických studiích vakcín nebo jejich označení jako "genetické".

Mezi podepsanými lékaři je například celostní lékař Jan Hnízdil, epidemiolog Jiří Beran, senátorka zvolená za obvod Most a dětská neuroložka Alena Dernerová nebo dětská lékařka Anna Urbanová, jejíž leták o tom, proč odmítá děti očkovat, se také velmi šířil na sociálních sítích.

Zástupci politických subjektů, které neúspěšně kandidovaly do Sněmovny, Chcípl PES, Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) nebo Volný blok, jsou autory petice proti povinnému očkování, kterou podepsalo k dnešnímu odpoledni asi 31.000 lidí. Petici proti současným protiepidemickým opatřením vytvořilo i hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, k dnešnímu dni má asi 2700 podpisů.

V polovině listopadu se objevila také první petice na podporu povinného očkování. Její autor, mikrobiolog Petr Šebo se domnívá, že menšinová skupina odmítačů očkování blokuje návrat k normálnímu životu pro všechny ostatní. "Neočkovaní pacienti plnící nemocnice a jednotky intenzivní péče odčerpávají obrovské sumy ze solidárního zdravotního pojištění. Blokují zdravotnické kapacity potřebné pro poskytování péče jiným nemocným. Oddalují nutné operace trpících pacientů. Vyčerpávají zdravotnické kapacity a ohrožují jiné pacienty, chronicky nemocné a staré," uvedl. Jeho petici podepsalo přes 5800 lidí.

Všechny tři patří na serveru Petice.com, který umožňuje založení elektronické petice na jakékoliv téma, mezi pět nejpopulárnějších za poslední týden. Podle poradny expertní skupiny Frank Bold ale elektronické petice nelze považovat za petice podle petičního zákona, na které musí úřady reagovat, protože postrádá fyzické nebo elektronické ověřené podpisy. Může tak sloužit k upozornění orgánů na záležitost, která podle signatářů vyžaduje nápravu.

Očkování proti covidu-19 začalo v ČR před koncem loňského roku jako dobrovolné. Odpor proti povinnému očkování mají zejména neočkovaní lidé, kterých je v Česku v současné době asi 37,8 procenta populace. Z lidí nad 12 let, pro které jsou nyní vakcíny schválené, je to 29,7 procenta. Jejich podíl ale od konce října klesá. Zatímco na konci září bylo registrováno k očkování nebo už očkováno 6,288.309 milionu lidí (58,7 procenta), k poslednímu listopadu to bylo 6,749.699 (63,1 procenta). Mezi evropskými zeměmi patří Česko podle dat Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) spíše k horším, země západně od ČR mají nad 70 procent a k východu proočkovanost klesá.