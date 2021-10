Vznik republiky si v Praze připomněli zástupci Československé obce legionářské

Praha - Položením květin u pomníku československých legionářů na náměstí Pod Emauzy v Praze dnes zástupci Československé obce legionářské a další představitelé politického života uctili památku padlých, kteří se zasloužili o vznik samostatného státu v roce 1918. Náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) při pietním aktu řekl, že " jakožto svébytný a suverénní stát jsme za zodpovědní za svá konání, své volby a za svou budoucnost." "Stát a všechno v něm je naší dohodou. Úspěch je naším úspěchem, selhání je naším selháním," uvedl.

Slovenský velvyslanec v Praze Rastislav Káčer mimo jiné připomněl tehdejší i nynější dobré vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) mluvil o tom, že je nutné dál pečovat o suverenitu a nezávislost země a její demokratické principy. "Měli bychom se dnes zachovat stejně jako ti, co obnovili a znovu do původní podoby uvedli památník československých legionářů, těch co nám přinesli svobodu. Vezměme si to jako inspiraci pro to, abychom i dnes obnovili svoji svobodu, nezávislost, svébytnost a suverenitu. Kromě jiného jsme tím povinováni i našim vítězným synům," řekl předseda Senátu.

Vznik Československa si dnes připomněli i další čeští politici. Pietní akce se konala u Národního památníku na pražském Vítkově. U sochy prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze jsou už od rána květiny a věnce věnované například prezidentem Milošem Zemanem či Poslaneckou sněmovnou. Na Pražském hradě se uskutečnilo slavnostní střídání stráže. Večer bude Pražský hrad nasvícen barvami trikolory. Akce k založení republiky se dnes konají i na dalších místech republiky. Výročí si lidé připomínají v Brně, Olomouci i v Ostravě.