Vznik pražské koalice se ani po dnešním jednání Spolu, Pirátů a STAN nepřiblížil

Praha - Vznik koalice v Praze se ani po dnešním jednání Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN nepřiblížil. Spolu nadále odmítá přibrat do možné koalice také hnutí Praha Sobě. Naopak Piráti na přítomnosti hnutí trvají, když s ním v minulém týdnu uzavřeli Alianci stability a v jednáních chtějí postupovat výhradně společně. Novinářům to dnes řekli zástupci Spolu a Pirátů. Spolu bude nadále jednat o programu se STAN a podle svých zástupců stále nechává otevřené dveře pro Piráty, kdyby se rozhodli z aliance s Prahou Sobě vystoupit. Volby v Praze vyhrála koalice Spolu před druhým hnutím ANO a třetími Piráty.

"Ještě k žádné dohodě nedošlo. Pravda je taková, že Piráti nepřistoupili, nebo nepřipojili se k myšlence, složit koalici pražskou na podkladě vládní. K tomu se připojil pouze STAN, který to odsouhlasil. Piráti to odmítli, de facto tím vznik koalice zablokovali," řekl poslanec a lídr Spolu Bohuslav Svoboda (ODS).

Zástupci Spolu řekli, že dveře pro Piráty, pokud by si rozmysleli alianci s Prahou Sobě, nechávají stále otevřené. "A to pro případnou změnu názoru Pirátů, kteří by možná ještě zvážili to, jestli se přeci jenom nechtějí na tom vládním půdorysu v Praze podílet," řekl předseda klubu Spolu a vyjednavač Zdeněk Zajíček (ODS).

Dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že Piráti koalici Spolu dopředu opakovaně sdělili, že na dnešní jednání půjdou jako zmocněnci zmíněné aliance. "My usilujeme o stejný koncept, jaký byl realizován na vládní úrovni, kdy vláda celostátní je rovněž složena ze všech demokratických subjektů v Parlamentu. Bohužel, za mě z nesrozumitelných důvodů koalice Spolu stále odmítá Prahu Sobě, přestože s nimi vedli koaliční jednání," řekl.

Vystoupení Pirátů z aliance s Prahou Sobě podle Hřiba nyní nepřipadá v úvahu. "Nechápu, kde se bere to neporozumění, že chceme jednat o koalici jako celá Aliance stability," řekl Hřib.

K možnosti, že by se na koalici podílela rovněž Praha Sobě, Svoboda uvedl, že se s ní Spolu rozchází názorově. "Její princip chápání demokracie je velmi jiný, než náš," řekl. Koalice Spolu navíc nechce, aby se v podstatě pouze přidala k nynější dosluhující koalici Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL). S Piráty se podle Zajíčka Spolu shoduje víc než s Prahou Sobě.

Spolu bude nadále jednat o programu a možné koalici s hnutím STAN. "Navzdory tomu, že toto jednání zůstalo zablokováno, tak jsme se dohodli s kolegy ze STAN, že budeme i nadále pokračovat v jednání společně, že máme zájem dohodnout podrobnosti případné koaliční smlouvy, mechanismy koaliční," řekl Zajíček. Žádný závazný dokument se zatím nepodepsal.

Koalice Spolu po letošních komunálních volbách v Praze získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je hnutí SPD se třemi mandáty.