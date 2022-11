Vyznamenání ministerstva obrany dostali Mašínová, Drábová či Dědek

Praha - Přes čtyři desítky vojáků i civilistů dnes obdržely vyznamenání ministerstva obrany. Mezi oceněnými jsou Zdena Mašínová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová nebo podnikatel a mecenáš Dalibor Dědek. Vyznamenáni byli také odbojáři Vítězslav a Marie Holasovi nebo Marie Moravcová. Ocenění vyznamenaným předala v památníku na Vítkově ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Kříž obrany státu, který je udělován za hrdinství v boji nebo za nasazení života, dostala například Zdena Mašínová, dcera člena odbojové skupiny Tři králové Josefa Vladimíra Mašína a sestra Ctirada a Josefa, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z komunistického Československa na Západ. Vyznamenání dostala za udržování tradic a odkazu prvního, druhého a třetího odboje, které vyústily ve vybudování Památníku tří odbojů na statku rodiny Mašínových.

Posmrtně byli Křížem obrany státu oceněni manželé Holasovi, kteří se zapojili do odboje a do pomoci parašutistům, nebo legionář Zdeněk Rejman.

Vyznamenání Zlaté lípy Černochová udělila in memoriam manželům Františkovi a Karolíně Královým, kteří u sebe ubytovali člena výsadku Out Distance Adolfa Opálku. Popraveni byli v koncentračním táboře Mauthausen. Stejným vyznamenáním byla oceněna i Moravcová, která se svým manželem a mladším synem zajišťovala za druhé světové války zázemí a podporu parašutistům. Bytem Moravcových prošli Josef Valčík, Karel Čurda, Jaroslav Švarc nebo Josef Bublík. Rodinu gestapo zatklo po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Moravcová stihla pozřít kapsli kyanidu. Její syn Vlastimil i manžel Alois byli zavražděni v Mauthausenu. Druhý syn Miroslav padl jako stíhací pilot RAF při invazi do Francie. Zlatou lípu dostal in memoriam odbojář Rastislav Váhala, který se po únoru 1948 stal obhájcem Heliodora Píky. Oceněn byl historik Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Další vojáci i civilisté byli vyznamenáni záslužnými kříži. Za podporu Ukrajiny v boji s ruským agresorem byli oceněni jaderná inženýrka a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Drábová a spolumajitel skupiny firem Jablotron Dědek, který mimo jiné stojí za kampaní Dárek pro Putina, v jejímž rámci jsou vybírány peníze na zbraně pro Ukrajinu.