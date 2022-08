Výzkum: Záběr svých intimních partií někomu poslal každý 7. nezletilý nad 12 let

Praha - Fotografii nebo videonahrávku vlastních intimních partií někdy druhé osobě poslal asi každý sedmý nezletilý starší 12 let. Zhruba každé páté intimní video či snímek, které děti sdílely, byly nějakou formou zneužité. Intimní obsahy byly zveřejněné proti vůli nezletilého, dítě se kvůli nim stalo obětí manipulace, vydírání nebo šikany. Vyplývá to z výzkumu agentury Median pro společnost ESET a Policii ČR, jehož výsledky dnes novinářům představila specialistka kybernetické bezpečnosti firmy ESET Vladimíra Žáčková.

"Online poskytuje prostor pro experimentování a objevování sexuality bez zábran, což je přitažlivé zejména pro mladé. Sexting s sebou nese rizika, která si mladí lidé uvědomují málokdy," uvedla psycholožka Jarmila Tomková, která s firmou ESET spolupracuje na programu věnujícímu se bezpečnosti dětí v on-line světě. Označení sexting vzniklo spojením slov sex a textování a znamená posílání textového, fotografického nebo audiovizuálního obsahu se sexuálním podtextem prostřednictvím komunikačních technologií, obvykle sociálních sítí.

Fotografie svého nahého těla nebo záběr svých intimních partií posílají druhé osobě častěji mladistvé dívky než chlapci. Obvykle dívky snímky posílají svému partnerovi s cílem ho potěšit. Asi 15 procent dívek, které někdy intimní obsah poslaly, ale uvedlo, že to udělaly pod nátlakem nebo pod vlivem manipulace. Dalším důvodem pro zaslání snímku svého nahého těla je reakce na obdržený snímek, zhruba třetina mladistvých takový snímek pošle jako součást flirtu.

Se zneužitím své fotografie či videa se setkala pětina dětí ve věku 12 až 17 let, které ho někdy druhé osobě poslaly. Důvody, proč dochází ke zneužití sdíleného intimního obsahu dětí, mohou být podle výzkumníků různé. Bývají jimi mimo jiné snaha se pomstít, žárlivost nebo chlubení se partnerem či partnerkou dalším osobám. Za vydírání zveřejněním intimních snímků (takzvaná sextorze) hrozí pachatelům podle Jany Moravcové z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování až 12 let vězení. Výroba a šíření záběrů intimních partií (takzvaný sexting) může být posuzovaná jako výroba a jiné nakládaní s dětskou pornografií. V tom případě je trestní sazba do výše osmi let.

Výzkum se konal v období od 31. května do 12. června, zúčastnilo se ho 541 respondentů ve věku 12 až 17 let.