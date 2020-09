Výzkum: Podle půlky učitelů žáci zneužívají techniku k podvodům

Praha - Většina učitelů má pozitivní vztah k moderním technologiím, ale neumí je naplno využívat. Podle poloviny pedagogů žáci moderní technologie zneužívají i k podvádění a opisování. Zhruba čtyři pětiny škol žákům zakazují, aby ve výuce používali mobilní telefony. Vyplývá to z výzkumu Český učitel ve světě technologií, který udělala společnost O2 s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (PF UP).

Výzkum se uskutečnil od února do června. Zúčastnilo se ho 2165 učitelů, nejčastěji ze základních a středních škol, částečně ale i z mateřských a vysokých škol. Věkové rozmezí dotazovaných učitelů bylo 21 až 88 let a jejich průměrný věk byl 48 let, což zhruba odpovídá průměrnému věku všech učitelů v ČR.

Většina respondentů se podle Kamila Kopeckého z PF UP označila za běžné uživatele technologií, 26 procent pak dokonce za velmi pokročilé uživatele. Podle něj je tedy možné říct, že učitelé mají k technologiím vesměs pozitivní postoj.

Na druhou stranu ale zhruba 60 procent pedagogů podle Kopeckého nepoužívá ve výuce žádnou interaktivní programovatelnou techniku (jako jsou třeba Ozoboti nebo Lego roboti) a jen dvě pětiny využívají některý ze systémů pro řízení výuky ve škole jako Microsoft Teams či Moodle. Nejčastěji používanými technologiemi jsou tiskárny a kopírky (zhruba 75 procent) a interaktivní tabule (přes 65 procent), na kterých většina pedagogů hlavně promítá obrázky či prezentace.

Kolem poloviny učitelů má zároveň zkušenosti s tím, že žáci moderní technologie zneužili k podvádění či opisování. Nejčastěji se podle nich zneužívá mobilní telefon. Žáci v něm mají připravené taháky, vyhledávají si při živém testu odpovědi na internetu nebo fotí zadání testu, které pak s ostatními sdílejí, popsal Kopecký. Stále častější je podle něj také podvádění pomocí chytrých hodinek. Jejich zneužití pro opisování potvrdilo 34 procent pedagogů. Využití dalších technologií, jakými jsou například bezdrátová sluchátka do uší, chytré brýle nebo propiska se zabudovanou kamerou, jsou na českých školách spíše raritní, dodal.

Ve 29 procentech škol jsou mobily zakázané ve výuce i o přestávkách, kolem poloviny škol je má zakázané jen o výuce. Deset procent škol povoluje žákům telefony bez omezení. Každý druhý učitel přitom neví, co žáci na mobilu o přestávkách dělají. Kolem 12 procent jich uvedlo, že ve škole již řešili problém, kdy dítě sledovalo pornografický nebo násilný obsah.

Ve 49 procentech škol mají učitelé i žáci přístup k připojení přes WiFi, v dalších 44 procentech pak tuto možnost mají jen učitelé. Jen v sedmi procentech škol WiFi není.

Podle Kopeckého se učitelé sice shodují, že školství moderní technologie pro výuku potřebuje, chybí jim ale mimo jiné podpora a návod, jak je používat. Informace o tom mohou najít například na vzdělávacím portálu www.o2chytraskola.cz a www.ucimesenadalku.cz, doplnila manažerka O2 Marie Mališková.