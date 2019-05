Výzkum: České děti trápí nedostatek pohybu, byť aktivně sportují

Olomouc - České děti a mládež trápí nedostatek pohybu, ačkoli 62 procent z nich se věnuje organizovanému sportu. Z jejich životního stylu se ale vytrácí přirozený pohyb jako chůze nebo aktivní hra venku. Vyplývá to z Národní zprávy o pohybové aktivitě dětí a mládeže, která byla součástí mezinárodního výzkumu pohybové aktivity. Trend chce změnit ministerstvo zdravotnictví svým akčním plánem. Podle odborníků je potřeba cílit nejen na školy a rodiče, důležitá je také podpora měst a obcí, řekli dnes novinářům řešitelé projektu.

Na mezinárodním srovnání pohybové aktivity dětí se podílelo přes 500 odborníků ze 49 zemí světa. Dvouletý výzkum dětí od šesti do 17 let v ČR zajistila Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého a plyne z něj, že neorganizovaným pohybovým aktivitám se přes dvě hodiny denně věnuje 27 procent dětí a 59 procent jich chodí pěšky nebo jezdí kole do školy. Čtyři pětiny dospívajících ale více než dvě hodiny denně tráví svůj čas u televize, počítače nebo mobilního telefonu. "Pouze jedno z pěti splňují doporučení pohybové aktivity. Nezdravý pohybový návyk se poté přenáší do dospělosti," řekl dnes novinářům hlavní autor národní zprávy Aleš Gába.

Na nepříznivém trendu u dětí se podepisují podle odborníků i rodiče, kteří vozí děti do kroužků i do škol. Vinu na něm nesou i samotné děti, které dávají ve svém volno přednost sezení u monitorů. "Hlavním viníkem za nás je, že děti nevidíme venku, aktivní čas tráví venku velmi málo. A také sedavé chování," doplnil Gába. Podle jeho kolegy Zdeňka Hamříka je klíčové začít u škol, například plošným zavedením aktivních přestávek či zařazením pohybu do předmětů mimo tělesnou výchovu. Zásadní je i podpora aktivní dopravy dětí do škol.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová uvedla, že ministerstvo se snaží situaci změnit. V srpnu 2015 vláda schválila akční plány strategie Zdraví 2020, které obsahují opatření zaměřená na podporu zdraví mladé generace a dospělých. Podle Šteflové je zaměřen mimo jiné na podporu přirozeného pohybu v rodině, ve škole nebo v dopravě. Zdůraznila ale roli měst a obcí, které musí pro pohyb vytvořit podmínky.

Ministerstvo zdravotnictví chystá ve snaze zvýšit zdravotní gramotnost obyvatelstva Národní zdravotnický informační portál, který bude poskytovat garantované informace o všech aspektech lidského zdraví, včetně zdravé výživy a pohybu.