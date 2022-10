Výzkum: Češi sportují méně, pohybem by se ušetřilo přes 150 mld. korun

Praha - V Česku přibývá lidí bez pohybu. Loni nesportovalo 32 procent populace, o dvě procenta více než o rok dříve. Z výsledků dnes zveřejněného průzkumu MultiSport Index mapujícího vztah Čechů k pohybu a jeho důsledkům vyplývá, že největší bariérou jsou slabá vůle, málo času a také finanční náročnost. Málokdo sportuje, aby si upevnil zdraví, pravidelným pohybem by se přitom podle studie na zdravotní péči ušetřilo přes 150 miliard korun.

Alespoň jednou týdně podle průzkumu, který pro MultiSport Index realizuje agentura NMS od roku 2019 mezi více než 3000 respondenty, sportovalo vloni 53 procent Čechů. Třikrát týdně se pohybuje 22 procent tuzemské populace a 45 procent lidí by se označilo za sportovce.

"Sportování neznamená, že musíte něco dělat výkonnostně, stačí jakýkoliv pohyb. U starších ročníků je důležité, aby byli aktivní, třeba že vyjdou do schodů," řekl na tiskové konferenci Miroslav Rech, ředitel společnosti Multisport Benefit, která spolupracuje s asi 2700 sportovními a relaxačními zařízeními v Česku.

Z lidí, kteří sportují, jsou nejčastější formou pohybu z 52 procent procházky a výšlapy do hor, následuje cyklistika (34 procent), plavání (24 procent) a běh (22 procent).

Stále více Čechů sportuje kvůli snížení stresu nebo aby se cítili psychicky lépe. "Zdraví je motivací ke sportu, až když mají lidé problémy. Pohyb je přitom živá voda. Obezita je z 95 procent z důsledku nevhodného chování," uvedl Václav Bunc z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Podle studie World Obesity Atlas z roku 2022, kterou analýza zmiňuje, bude v roce 2030 v ČR téměř 2,7 milionu lidí s obezitou, což je přes 25 procent české populace.

Studie uvádí, že celkové výdaje na zdravotní péči v ČR dosáhly v roce 2020 hodnoty 526 miliard korun a na jednoho občana vychází ročně přes 49.000 korun. "Pokud by měli Češi více pohybu, bylo by možné snížit náklady na zdravotní péči o 25 až 30 procent. Ušetřili bychom tedy přes 150 miliard korun. Větší míra pohybu by mohla snížit užívání léků až o třetinu," řekl Bunc.

Bunc upozornil na to, že riziko infarktu je podle studie z roku 2015 možné snížit až o 35 procent, pokud člověk bude každý den deset minut cvičit. Podle Recha je důležitá i podpora sportu. Z průzkumu vzešlo, že 15 procent respondentů si myslí, že stát dělá dostatek. "Aktivity tady jsou, ale někdo to musí koordinovat. Když se zvýší náklady, tak to neznamená, že se zvýší efekt," řekl Bunc.

Národní sportovní agentura, která má na starosti podporu sportu a sportovní reprezentace, letos hospodaří podle schváleného státního rozpočtu s 4,6 miliardy korun. V projednávané rozpočtové novele je částka navýšena na více než pět miliard korun. Pro příští rok navrhla vláda pro agenturu 6,9 miliardy korun. Česká unie sportu (ČUS) v červnu označila situaci českého sportu za nejhorší v historii. Spojení poklesu státní podpory a energetické krize může mít podle unie dalekosáhlé důsledky včetně uzavírání sportovišť a krachu klubů.

Deset nejoblíbenějších sportů v ČR (v procentech)

Procházky, výšlapy do hor 52 Cyklistika 34 Plavání 24 Běh 22 Jóga a pilates 16 Silový trénink v posilovně, fitness 12 Fotbal 11 Sjezdové lyžování, snowboarding 11 Inline bruslení 9 Tenis 7

Zdroj: MultiSport Index