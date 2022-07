Vyzkoušeli jsme novou Kiu Niro. Dojezd se nezměnil, uvnitř je ale více místa

V současné době je Niro nejžádanějším modelem v evropské nabídce korejské značky Kia. Nyní přichází čas nové generace. Ještě před jejím vstupem na český trh jsme ji měli možnost vyzkoušet během mezinárodní novinářské prezentace v Německu.

I nadále se bude tento vůz nabízet v hybridní, plug-in hybridní i plně elektrické verzi. I když jsme vyzkoušeli všechny tři, více se vzhledem k zaměření našeho webu rozepíšeme pouze o těch posledně dvou jmenovaných.

Ty se od té hybridní odlišují také vzhledově. Zajímavostí však je, že zatímco plně elektrické Niro má dobíjecí konektor umístěný uprostřed přídě, plug-in hybridní verze na předním nárazníku. Velikost vysokonapěťové baterie se také projevuje na velikosti zavazadlového prostoru. Překvapivě největší množství zavazadel nebo jiných předmětů lze umístit do elektromobilu, naopak nejmenší zavazadelník nabídne plug-in hybrid. Předností elektrické verze je rovněž druhý prostor pro náklad. Nachází se pod přední kapotou a do uzavíratelné schránky se budou umisťovat hlavně dobíjecí kabely.

Kabina všech verzí působí velmi kvalitně. Palubní deska i další části vpředu jsou takovým mixem mezi tradičním a moderním uspořádáním ovládacích prvků. Třeba digitální panel pod centrálním displejem, který slouží pro ovládání jak klimatizace, tak audia nebo navigace, a který známe třeba z vozu Kia EV6, je doplněn i klasickými otočnými ovladači. Přístrojový štít propojený s centrálním displejem do jednoho celku, je samozřejmě tvořen pouze displejem.

Výbava je opravdu bohatá a nejvyšší verze můžou mít v interiéru třeba ventilované kožené sedačky.

Prostor v kabině je dostatečný i pro dospělé lidi na zadních sedačkách. Jen v elektrickém Niro vinou velké baterie pod podlahou, musí i přes o dva a půl centimetru výše umístěnou střechu, zaujmout trošku jinou pozici.

Baterie v elektrickém Niru má stejnou kapacitu (64,8 kWh) jako v minulé generace. Dojezd se tedy udává také přibližně stejný – 460 kilometrů. Na poměrně krátké testovací trase, která vedla z centra Frankfurtu nad Mohanem k blízkému vrchu s rozhlednou a zpět, jsme zaznamenali kombinovanou spotřebu 16 kWh. To by odpovídalo reálnému dojezdu zhruba 400 kilometrů. V méně členitém terénu a při volnějším tempu jízdy by výrobcem avizovaný dojezd nemusel být nereálný. Přitom ale auto díky motoru s výkonem 204 koňských sil umožňuje opravdu svižné svezení.

A ještě jedna věc mi na elektrickém Niru zaujala. Je jím konektor, který se zapojuje do dobíjecí zásuvky. Do něho lze vložit „šňůru“ od nějakého klasického elektrického spotřebiče a ten pak napájet třeba venku v přírodě z Nira sloužícího v tu chvíli jako jakási obrovská powerbanka.

Plug-in hybrid má baterii s kapacitou 11,1 kWh a teoretickým dojezdem 59 kilometrů jsme zkoušeli výhradně v elektrickém módu. V cíli jsme pak se spotřebou 5,5 litru benzínu na sto kilometrů měli baterii nabitou na ještě o pár procent vyšší hodnotu než na startu.

Autonaelektřinu.cz