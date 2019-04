Třinec (Frýdecko-Místecko) - Útočník Jan Kovář patřil společně s Milanem Gulašem v úvodním semifinále extraligy k hlavním strůjcům výhry Plzně 4:1 v Třinci. Zkušený hokejista vstřelil dvě branky a na jednu přihrál, jeho parťák Gulaš měl opačnou bilanci.

Plzeň byla v úvodní třetině živější, soupeře v ní přestřílela 16:8 a ujala se vedení 2:0. "Věděli jsme, že Třinec měl rychlou sérii a dlouho stál. Byli jsme rozehraní a potvrdili jsme to. Na začátku série je to výhoda a my jsme toho využili. Do dalšího zápasu ale musíme jít s pokorou," řekl Kovář.

Plzeňskému lídrovi zatrnulo ve druhé třetině. Za stavu 2:0 oslabil tým faulem na třineckého gólmana Šimona Hrubce, který se vracel do brankoviště, a poslal spoluhráče na 71 sekund do tří. "Zůstala mi tam noha. Udělal to chytře, jak měl. Udělal jsem úplně zbytečný faul, který se nesmí stávat, a Třinec se mohl vrátit do hry. Naštěstí mi kluci pomohli. Klobouk dolů před nimi, že to ubránili a vyklekali. Frodlík (brankář Dominik Frodl) podal výborný výkon," pokračoval Kovář.

Po ubráněných oslabeních přišla jeho chvíle. Z netypického přečíslení čtyři na jednoho přidal do prázdné branky třetí gól. "Naposled jsem to jel někdy na tréninku. Skvělou práci odvedl Petr Straka, který to pro nás vybojoval. Klobouk dolů, takhle musíme hrát všichni," dodal Kovář.

Třinec ve třetí třetině snížil po trestném střílení Martina Růžičky, ale o pár minut později uklidnil Plzeň čtvrtým gólem Kovář. Opět se moc nenadřel. Puk dorazil do prázdné branky. "Já dávám jenom takovéhle," pousmál se.

Třinec nepouštěl ve čtvrtfinálové sérii Vítkovice do mnoha šancí a inkasoval jen pětkrát. Moc dobře věděl o útočné síle elitního útoku Plzně, přesto ho neubránil. "Jejich sérii jsem neviděl. Připravoval jsem se jen na toto utkání a jsem rád, že se to povedlo. Někdy to tak vyjde, někdy ne. Dneska nám to vyšlo a zítra je nový den," řekl Kovář.

Série pokračuje ve čtvrtek v Třinci od 17:00. "Musíme dobře zregenerovat, jde to v rychlém sledu. Musíme se připravit na to, že to bude jiné utkání, že do toho Třinec půjde jinak. Myslím, že nás trenéři dobře připraví, budeme chtít zítra vyhrát," uzavřel.