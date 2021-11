Výtvarník Díaz představil své nové sousoší Na Horu, stojí na Bořislavce

Praha - Historií i přírodou je inspirováno nové sousoší česko-argentinského výtvarníka Federica Díaze, které stojí na pražské Bořislavce. Sousoší nazvané Na Horu bylo vytvořeno pomocí moderní technologie robotické fabrikace a upraveného betonu UPHC. O postupu i o inspiraci pro dílo dnes Díaz hovořil na tiskové konferenci v Praze. Dnes mezi 17:30 až 19:00 bude na sousoší také videomapping.

Díaz uvedl, že sousoší odkazuje k historické stezce, která přes Bořislavku vedla. Výtvarník se při přípravě díla zaměřil na proces vzniku cest v minulosti. "V období, kdy jsme (...) technologie neměli, abychom bagrem prorazili cestu a potom vyasfaltovali, tak (...) jsme to vždy vytvářeli na místě, které vzniklo přirozeně přírodou.To znamená nějakým zvětráváním, vodou, ledovcem. Ty nejstarší cesty v Evropě jsou na místě ledovců," řekl ke kořenům podoby sousoší Díaz. Konkrétně ho pak inspirovala jedna z alpských soutěsek. Díaz nicméně podotkl, že na detailech sousoší jsou patrné vrstvy odkazující k břidlici, která se nachází pod Bořislavkou.

"Ta samotná technologie je v podstatě robotická fabrikace," řekl pak Díaz k technologii vzniku díla. Umělec vysvětlil, že jde o postup blízký 3D tisku. "Kdy rozdíl mezi robotickou fabrikací a 3D tiskem je ve více osách. 3D tisk obsahuje tři osy, robotická fabrikace šest os," dodal. Díaz sdělil, že díky zvolenému postupu a některým inovacím si mohl dovolit složitější tvar. Konvenční metoda, používaná ve stavebnictví a sochařství, podle něj potřebuje formy, do nichž se vkládá armatura pro to, aby - když beton ztuhne - držel pohromadě. "Toto všechno jsme nepotřebovali, protože (...) materiál, který jsme modifikovali, nám neteče. Je velice viskózní," zdůraznil Díaz. "A díky této technologii jsme mohli tvar vystavět do podoby, která je v podstatě identická, plus minus pět milimetrů, s 3D počítačovým modelem, který následoval po těch skicách a uvažování, po návštěvě té soutěsky," vysvětlil Díaz.

Na dotaz ohledně souladu představy s výslednou podobou řekl, že je spokojený na 90 procent a je to jeden z nejlepších pocitů, které během své kariéry měl. Součástí díla jsou i vodní prvky, sousoší si navíc lidé mohou prohlédnout v rozšířené realitě pomocí mobilní aplikace Na Horu.