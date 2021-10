Výtvarníci na Výstavišti vystavují abstrakci, šperky i díla ve fantasy stylu

Praha - Přes dvě stě tvůrců vystavuje svá díla na setkání Open ART Fest. Obrazy různých stylů, keramiku, šperky i doplňky si dnes před polednem na Výstavišti v Praze Holešovicích prohlížely desítky lidí. Výstava představuje díla autorů, kteří se tvorbě věnují dekády, i těch, kteří s ní začali nedávno. Open Art Fest je dvoudenní, končí v neděli.Za uměním do Průmyslového paláce dorazili lidé všeho věku, včetně rodin s dětmi. Autoři si s návštěvníky i s dalšími tvůrci povídali. Výstava je prodejní.

Mezi mladé umělce, kteří v Holešovicích prezentují svou tvorbu, patří například duo tvořící pod názvem Madafaka. Své abstraktní obrazy doplnili krátkými poznámkami o tom, co dané dílo inspirovalo. "Snažím se dávat na plátna svoje pocity. Jak se cítím, tak podle toho i vypadá," řekl ČTK Adam Votoček. Například k obrazu Cosmos uvedl, že mnoho let přemýšlel nad kosmem a potřeboval ho pro sebe nějakým způsobem vyjádřit. "Snažíme se každému obrazu dát nějaký příběh, nějakou myšlenku, hloubku," dodala jeho spolupracovnice a přítelkyně Kristýna Kozáková. Kromě témat kosmu či chaosu duo vystavilo i obrazy, v jejichž počátku "stály" třeba historické postavy nebo slavný fotbalista Diego Maradona.

Duch fantasy ilustrací mají obrazy další vystavující, Anety Daviel. Na jejích obrazech jsou víly, draci, ale i motiv planety. "Nejsou to fantasy příběhy, které jsem někde přečetla, ale když tvořím, tak nikdy nevím, jaký příběh ten obraz ponese. Takže se to vše děje intuitivně v tom procesu a nechávám se vést a ten příběh se postupně odkrývá," popsala Daviel tvůrčí proces. Podotkla, že tvoří od dětství, studovala produktový a grafický design.

Elektronickou hudbu a architekturu spojil ve svých sítotiscích Alessandro Canu, rodák ze Sardinie, který v Praze žije desítky let. "Vidím spojení mezi muzikou a architekturou," podotkl Canu. Řekl, že jde o jeho první sadu sítotisků a hodlá v této technice pokračovat. Canu uvedl, že dříve se věnoval také grafice i malbě, nejvíce ho zajímá pop-art.

Neobvyklý start mělo autorské ženské duo, které tvoří výrazné abstraktní obrazy pod jménem Rozpito. "Začalo to minulý rok během karantény, když jsme se nudily a nevěděly jsme co dělat, tak jsme se rozhodly, že zajedeme pro barvy a něco namalujeme. A začalo to vlastně při pár skleničkách vína," řekla Linda Kalasová. Na obrazech pracuje s kamarádkou Helenou Luknišovou. Dvojice po pár měsících začala svou tvorbu prezentovat na sociální síti. "Baví nás hledat barevné kombinace, to, že občas nevíme, jak ten obraz dopadne. Baví nás ta samotná tvorba," uvedla Luknišová s tím, že lidé na jejich díla lidé zpravidla reagují pozitivně. Pro někoho jsou ty obrazy takové bouřlivé, pro jiné naopak uklidňující, každý si v tom najde něco jiného," řekla.

Festival je dnes otevřen do 22:00, v neděli bude přístupný mezi 9:00 - 19:00. Dnes vpodvečer budou na Výstavišti semináře a tvůrčí dílny.