Vytrvalé deště zvedly hladiny řek na západě Německa

Berlín - Vytrvalé deště zvedly hladiny řek a potoků v regionu Sauerland v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Hasiči hlásí stovky výjezdů, lokální povodně se zatím obešly bez zranění. Informovala o tom dnes agentura DPA.

V okrese Märkischer Kreis, kde úřady kvůli vytrvalým srážkám vydaly varování před povodněmi a zaplavením silnic, zaznamenali hasiči během noci na dnešek na 480 výjezdů. Především odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Ve městě Solingen byl v noci vyhlášen povodňový poplach, situace na řece Wupper se ale mezitím stabilizovala.

Německá meteorologická služba (DWD) dnes ráno hlásí pro centrální části Německa další intenzivní déšť, který by měl trvat až do poloviny dopoledne. Úhrny srážek by se měly pohybovat mezi 30 a 40 litry na metr čtvereční během 24 hodin.

Nejhůře postiženou byla obec Oberbrügge, kde hasiči s pomocí čerpadel a zábran z pytlů s pískem zamezili tomu, aby rozvodněná řeka Volme napáchala rozsáhlé škody. Úřady vyzvaly obyvatele žijící poblíž této řeky, aby nechodili do nižších pater nebo sklepů svých domů. V místním komunitním centru našlo dočasné útočiště asi 30 lidí. Během noci se mezitím situace opět uklidnila. Několik silnic bylo uzavřeno v okolí nedalekých měst Altena a Kierspe.

Podle DWD se o víkendu srážky přesunou nad Dolní Sasko a Brémy, kde se očekává také silný vítr. Pro oblast města Osnabrück se v nadcházejících dnech předpokládá až 20 litrů srážek na metr čtvereční, v exponovaných oblastech v pohoří Harz by mohlo spadnout až 30 litrů na metr čtvereční.