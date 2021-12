Vytíženost e-shopů je oproti běžným dnům o desítky procent vyšší

Praha - Vytíženost internetových prodejců je v současné době o desítky procent vyšší ve srovnání s běžnými dny. Některé e-shopy očekávají největší zájem o nákupy na přelomu druhého a třetího prosincového týdne. Pokud budou lidé objednávat dárky na poslední chvíli, což ale prodejci nedoporučují, nejrychlejší a nejbezpečnější způsob vyzvednutí je ve výdejních místech. Vyplývá to z odpovědí zástupců e-shopů na dotazy ČTK.

Internetový prodejce Mall.cz podle své mluvčí Pavly Hobíkové momentálně odesílá více než dvojnásobně více objednávek než třeba v září, které bylo podle Hobíkové velmi silné. "U našich logistických partnerů máme nasmlouvané maximální kapacity, jaké nám byli schopni nabídnout. Stejně tak jako náš sklad, i oni mají ale své limity, ať už jde o množství řidičů a vozů," uvedla Hobíková.

Zákazníci, kteří podle ní zvolí "doručení na adresu ve vybraný den" a objednávku vytvoří do 20. prosince, dostanou dárky včas. Pokud si lidé vyzvednou zboží osobně, v případě Prahy mohou podle Hobíkové objednávat do 23. prosince do 12:00. Mimopražští zákazníci musejí nákup uskutečnit do 22. prosince do 20:00, aby si zboží mohli vyzvednout 23. prosince. "Vánoční špičce jsme přizpůsobili i otevírací dobu našich prodejen, ty jsou zákazníkům k dispozici až do středy 23. prosince od 8:00 do 20:00," řekla.

Vytíženost e-shopu se spodním prádlem Astratex je v současné době podle ředitele marketingu Karola Guláše na svém ročním rekordu. Zájem lidí ve srovnání s běžnými dny vzrostl podle něj zhruba o 50 procent. Zboží, které chtějí mít lidé doma do Štědrého dne, musejí podle Guláše objednat do 20. prosince.

Internetový prodejce parfémů a kosmetiky Notino ve svém distribučním centru momentálně balí přes 100.000 zakázek denně, řekla mluvčí e-shopu Andrea Kabická. Notino podle ní v předstihu zajistilo dostatečné skladové zásoby za zhruba šest miliard korun a personálně posílilo o 1700 sezonních lidí. Zákazníkům garantuje doručení do Vánoc při objednání s doručením domů do 21. prosince. Pokud si lidé zboží vyzvednou v prodejně, mohou podle ní objednávat do 23. prosince.

"Vytíženost e-shopu Golden Gate CZ vzrostla v těchto dnech ve srovnání s obdobím mimo advent zhruba o 30 procent. Například zájem o Lunární sérii mincí vzrostl o 120 procent. Nejčastěji teď Češi kupují mince s vánoční tematikou," uvedl provozní ředitel prodejce drahých kovů Golden Gate CZ Michal Štumpf. Garantovaný termín doručení mincí nebo slitků do Štědrého dne je podle něj při objednávce do 15. prosince.