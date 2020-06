Vysvědčení letos dostane přibližně 1,4 milionu žáků ZŠ a SŠ

Praha - Na mnoha místech začnou dětem o nadcházejícím víkendu letní prázdniny. Školní rok sice oficiálně končí až v úterý 30. června, ale řada základních a středních škol vyhlásila na začátek příštího týdne dva dny ředitelského volna. Vysvědčení proto budou předávat už v pátek. Letos ho dostane zhruba 1,4 milionu žáků základních a středních škol. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství.

Děti si budou moct vysvědčení vyzvednout společně s celou svou třídou, i když kvůli opatřením proti koronaviru směly být v uplynulých týdnech ve školách nanejvýš v patnáctičlenných skupinách. Rozvolnění pravidel umožnilo zlepšení epidemiologické situace. Stále ale platí, že před příchodem do školy musí žáci odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti a při nedodržení rozestupů alespoň 1,5 metru musí mít ve třídách nasazené roušky. Některé školy proto budou vysvědčení rozdávat raději venku, kde povinnost nošení roušek už neplatí.

V Česku je zhruba 4200 základních a přibližně 1300 středních škol. Vysvědčení převezme podle údajů ministerstva asi 953.000 žáků základních škol, z toho přibližně 563.000 na prvním stupni. Ve středních školách se učilo v denní formě studia kolem 408.000 středoškoláků, z nich bylo zhruba 311.000 v maturitních oborech.

Základní školy by mělo opustit kolem 84.400 žáků, kteří v tomto školním roce chodili do devátých tříd. Z posledních ročníků víceletých gymnázií by mělo vyjít zhruba 9800 studentů, ze čtyřletých maturitních oborů asi 53.700 a z tříletých oborů s výučním listem kolem 24.500 žáků.

Počty absolventů mívá ministerstvo k dispozici ke konci prázdnin. Letos je bude znát možná ještě později, protože maturitní zkoušky zatím nejsou uzavřené. Kvůli vypuknutí koronavirové pandemie se totiž letos začátek maturit i přijímacích zkoušek na střední i vysoké školy posunul z dřívějších jarních termínů na tento měsíc. Ústní část maturit se může konat do 17. července. Řada žáků, kteří složili přijímací zkoušky na střední školy, a úspěšných maturantů pak bude po prázdninách pokračovat v dalším studiu.

Na začátek příštího týdne vyhlásilo mnoho ředitelů dva dny volna, takže školáci budou mít o čtyři dny delší prázdniny. Někteří ředitelé se pro dřívější ukončení školního roku rozhodli kvůli letošní neobvyklé situaci, kdy se část pololetí vyučovalo na dálku. Kvůli šíření koronaviru se totiž 11. března zavřely školy a v květnu a červnu se jejich provoz obnovil jen částečně. V běžném režimu by měly začít fungovat od září.

Od soboty 27. června, tedy ještě před oficiálním ukončením školního roku, budou moct děti vyrazit na letní tábory. Ministerstvo zdravotnictví pro ně určilo přísná hygienická pravidla k ochraně proti koronaviru, táborů ale zřejmě výrazně neubude. Například skauti počítají se zhruba stejným počtem táborů jako v minulém roce, hasiči s úbytkem přibližně o desetinu. Loni se podle České rady dětí a mládeže konalo v ČR kolem 6000 táborů, kterých se zúčastnilo zhruba 400.000 dětí.

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září.