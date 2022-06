Vystrčil: Ukrajina bojuje za celý svobodný svět, je třeba ji podporovat

Praha - Ukrajina podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) bojuje proti ruské agresi za celý civilizovaný a svobodný svět. Je třeba ji podporovat nejen slovy, ale také činy, uvedl dnes Vystrčil před vystoupením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před oběma komorami českého parlamentu.

"My si uvědomujeme, že nebojujete jenom za svoji územní celistvost, za svoji svobodu a za svoji nezávislost, ale že bojujete za celý civilizovaný a svobodný svět," prohlásil Vystrčil.

Předseda Senátu slíbil, že Česko bude Ukrajinu nadále podporovat nejen slovy, ale i činy. Jako příklad uvedl humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům a finanční pomoc na nákup zbraní pro Ukrajinu. Poděkoval za ni vládě i českým obyvatelům.

Češi podle Vystrčila s ohledem na nacistickou okupaci po roce 1938 a sovětskou okupaci po roce 1968 velmi dobře rozumí tomu, co lidé na Ukrajině prožívají. Tyto události podle šéfa horní komory umožňují, "abychom měli sílu a motivaci vás silně podporovat, cítit s vámi a být s vámi solidární".

Vystrčil připomenul, že od zahájení ruské invaze na Ukrajinu uplynuly téměř čtyři měsíce. Zmínil také svou návštěvu v Kyjevě a okolí. "My víme, jak to u vás vypadá, máme očité informace," uvedl. Podle předsedy Senátu je třeba odvahu Ukrajinců velmi ocenit nejen slovy, ale také činy. Senát po vystoupení Zelenského chystá usnesení, v němž by mimo jiné apeloval na členské státy EU, aby na nadcházejícím summitu vyhověli žádosti Ukrajiny a uznaly ji za kandidátskou zemi EU.