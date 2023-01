Vystrčil: Totalita a nenávist není minulost, Putinův režim hýří antisemitismem

Praha - Důvodem, proč si připomínat oběti holokaustu, je, že totalita, autoritářství a nenávist nejsou minulostí. Na dnešním setkání u příležitosti Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti to v Senátu řekl předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil (ODS). Uvedl, že na Ukrajině jsou dnes vražděni nevinní civilisté a jen kousek od České republiky Putinův režim nadále hýří antisemitskými výroky i vůči nejvyšším politickým představitelům, jako je například Volodymyr Zelenskyj.

Výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi se zúčastnili také někteří z těch, kdo holokaust přežili, a připomněly se i romské oběti holokaustu. Kromě bývalé vězeňkyně nacistického tábora Osvětim-Březinka Dity Krausové dnes pořadatelé přivítali také Vladimira Dvorkina a Vitalije Talalajevského, obyvatele Ukrajiny, kteří uprchli před ruskou agresí a našli útočiště v České republice.

Třiadevadesátiletá Dita Krausová, která byla jedním z nejmladších židovských dětí v Československu, které přežily válku, dnes připomněla pohnuté osudy své i svých nejbližších, z nichž většina včetně rodičů holokaust nepřežila. Sedm desítek let žije v Izraeli, do Prahy ale jezdí ráda. "Chodím často do škol a vypravuji studentům o ´svém´ holokaustu. Pozorně naslouchají a nakonec se mě často ptají: Co byste si přála, abychom se od vás naučili? Jaké je vaše poselství? A já je prosím: Až budete mít děti, vychovávejte je proti nenávisti. Neříkejte jim, že si nesmějí hrát s chlapečkem, protože je černý, nebo s holčičkou, protože má šikmé oči. Nenávist je zlá, přináší jen neštěstí a války," řekla přítomným žena, která zažila největší hrůzy 20. století.

"Setkáváme se dnes také proto, abychom společně s úctou vzdali hold všem, kteří i v nejtemnějších hodinách naší novodobé historie dokázali uchovat svou lidskost. Všem, kteří navzdory obtížně představitelným protivenstvím pomáhali druhým v nouzi a usilovali o jejich záchranu," řekla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek v projevu připomněl nedávný výrok ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova, který podle něj přirovnal podporu západních vlád Ukrajině k Hitlerovu konečnému řešení, jež mělo za následek zavraždění šesti milionů Židů během holokaustu. "Tvrdil, že Spojené státy daly dohromady koalici evropských států, aby vyřešily ´ruskou otázku´ stejným způsobem. Není to poprvé, co použil ekvivalenci holokaustu a Hitlerovy odkazy. Je šokující, že taková tvrzení používá vrcholný představitel státu, jehož armáda před 78 lety osvobodila Osvětim," řekl Papoušek. Armáda stejného státu, která přeživší zachraňovala, je nyní vyhání před smrtí, kterou rozsévá, dodal.

Papoušek a členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Alice Sigmund Heráková dnes připomněli nedávno zesnulého Čeňka Růžičku, dlouholetého předsedu Výboru pro odškodnění romského holokaustu. Růžička zastupoval první generaci potomků přeživších holokaustu, známý širší veřejnosti byl především svým dlouholetým úsilím za odstranění vepřína v Letech.

Pořadatelé dnes také představili mezinárodní kampaň #WeRemember, která má šířit povědomí o holokaustu v digitálním prostoru. Součástí dnešního programu byla výstava fotografií Štěpána Bartoše s názvem Neviditelná synagoga. Snímky představují místa v České republice, na kterých stávaly synagogy. Většina jich byla nenávratně zničena za nacismu a komunismu.

Den památky obětí holokaustu připomíná 27. leden 1945, kdy byl osvobozen německý koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim na jihu Polska. Mezi lety 1940 až 1945 podle historiků v Osvětimi zahynulo zhruba 1,1 milionu lidí, většinou Židů.