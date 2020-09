Vystrčil: Čína v případě Hongkongu porušila slovo

Tchaj-pej - Čína porušila slovo, když v Hongkongu nedodržela zásadu jedna země a dva systémy. Na dotaz českých novinářů to dnes na Tchaj-wanu řekl předseda českého Senátu Miloš Vystrčil. Takový postup Číny není podle něj přijatelný a Česká republika by se za Hongkong měla postavit podobně jako to udělala třeba Británie. Vystrčil je od neděle na pracovní návštěvě Tchaj-wanu a jeho cestu Peking ostře kritizuje.

Podle Vystrčila je jasné, že Čína porušila ohledně Hongkongu slovo, protože nedodržela zásadu jedna země - dva systémy. "Je to věc, která není přijatelná a musíme se v této věci za Hongkong postavit podobně jako to udělali třeba Velká Británie a další země," řekl Vystrčil. Dodal, že nechce situaci s Čínou eskalovat. V posledních dnech Vystrčil čelí tvrdé čínské kritice, že se jako předseda Senátu vydal na Tchaj-wan, který Čína považuje za součást svého území.

"Znovu opakuji, my jsme nejeli na Tchaj-wan, abychom se vůči někomu vymezovali," poznamenal. Cílem je podle něj dosáhnout s Tchaj-wanem hospodářské, vědecko-výzkumné a vysokoškolské spolupráce. "Chceme, abychom mohli dělat, co my uznáme za vhodné a co my považujeme za výhodné," podotkl. "Chceme sdílet hodnoty s demokratickými zeměmi, které jsou ochotné s námi na základě rovnocenného přístupu a na základě rovného partnerství a také vzájemné výhodnosti spolupracovat a případně i obchodovat," dodal.

K přijetí zásady "jedna země, dva systémy" se Čína zavázala, když v roce 1997 převzala správu nad Hongkongem od Británie. Princip velkoměstu zaručuje některé svobody, které v kontinentální Číně nejsou běžné, včetně autonomie v justici, legislativě a ekonomickém systému. Podle kritiků však Čína svobody Hongkongu omezuje, a to i novým bezpečnostním zákonem, který ve městě začal platit 30. června a proti kterému se vymezila řada zemí a institucí včetně EU, Spojených států a NATO.

Vystrčil: Dostávám stovky zpráv s podporou kvůli Tchaj-wanu

Předseda českého Senátu Miloš Vystrčil poděkoval českým občanům za podporu ohledně cesty na Tchaj-wan. Dostávám od nich stovky zpráv, řekl dnes českým novinářům. Zároveň poznamenal, že se mýlil a že český národ je mnohem zdravější a má v sobě mnohem silněji zakódován smysl pro demokracii, než si myslel. Vystrčil navštívil Tchaj-wan jako jeden z nejvýše postavených státníků. Čína, která si dělá na Tchaj-wan nárok, proti jeho cestě opakovaně protestovala.

Vystrčil řekl, že dostává stovky emailů, SMS zpráv nebo vzkazů přes sociální sítě. Naprostá většina je podle něj povzbuzující a vyjadřuje podporu. "Já bych za to chtěl všem lidem poděkovat. Nejenom politikům, ale jak se říká normálním lidem, kteří sedli k počítači nebo k telefonu, našli si moje telefonní číslo nebo napsali email," řekl.

Dodal, že tato podpora mu hodně pomáhá a povzbuzuje ho. "Je evidentní, a jsem rád, že jsem se v tom mýlil, že (český) národ je mnohem zdravější a má mnohem silněji v sobě zakódován smysl pro demokracii, než jsem si myslel," poznamenal. Lidé to podle něj nyní projevují, což mu pomáhá. "Myslím si, že ta cesta je v tomto smyslu do jisté míry úspěšná," dodal.

Přiznal, že mu je příjemné, když mu například Tchajwanci mávají na ulicích. "Ale když je vám šedesát, tak víte, že po příjemných věcech většinou přichází ty nepříjemné," podotkl. Dodal, že se snaží příjemné věci neprožívat tak, aby z toho byl v euforii. A když přijdou věci nepříjemné, nebere je zas příliš vážně. "Snažím se udržovat na nějaké průměrné hodnotě, úplně se to někdy nedaří, ale není to tak, že bych z toho kdovíjak skákal do vzduchu," dodal s tím, že "politika je houpačka".