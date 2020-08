Vystrčil čeká od mise na Tchaj-wan úspěch i pro ekonomiku

Praha - Cesta na Tchaj-wan má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) prokázat zájem Česka o spolupráci se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, zda si to někdo přeje nebo nepřeje. Vystrčil očekává, že mise bude úspěšná i s ohledem na prohloubení ekonomických vztahů. Předseda Senátu to dnes uvedl na briefingu před zahájením cesty, která se uskuteční od 29. srpna do 5. září. Sedmdesát politiků z EU, USA, Kanady, Austrálie a dalších zemí vydalo prohlášení, v němž vyjadřují podporu návštěvě Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu.

Proti cestě protestovala Čína, která Tchaj-wan pokládá za svou vzbouřeneckou provincii. Dnes ji znovu kritizoval i Hrad, podle mluvčího prezidenta Miloše Zemana jde cesta proti jednotné politice Evropské unie a bude mít hospodářský dopad na české firmy. Peking hrozil odvetou vůči českým podnikům působícím v Číně.

"Česko je svobodnou, suverénní a demokratickou zemí. Naše parlamentní diplomacie, zejména pokud se to týká Senátu, má zájem na tom, aby Česko vystupovalo tak, jak kdysi nastavili Václav Havel a Jiří Dienstbier, to znamená, že hájí svobodu a demokracii a hájí svoji suverenitu. A zároveň se snaží spolupracovat se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, zda si to někdo jiný přeje nebo nepřeje," řekl předseda Senátu.

Pozitivní ohlasy na cestu podle Vystrčila převažují. "Jsem přesvědčen, že ta cesta bude úspěšná, v součtu pro Česko velmi výhodná a přispěje k restartu české ekonomiky správným směrem," řekl předseda Senátu. Vystrčila v čele senátní delegace doprovodí podle předsedy Česko-tchajwanské obchodní komory Pavla Diviše zástupci 36 firem, aby navázali kontakty, uzavřeli kontrakty a pomohli zvýšit tchajwanské investice v ČR a její konkurenceschopnost a restart. Delegace se kvůli tomu má setkat se zástupci velkých tchajwanských firem, které projevili zájem působit v ČR. Tchajwanské firmy patří k investorským lídrům v ČR, díky nim bylo vytvořeno na 20.000 pracovních míst.

Diviš uvedl, že Tchaj-wan má čtvrtou nejinovativnější ekonomiku na světě, která je tvořena malými a středními podniky, čehož by ČR měla využít. Adam Bílek z firmy Circular Energy chce na Tchaj-wanu nabídnout technologii recyklace plastů a pneumatik k výrobě tepla a elektrické energie. Petr Mácha z firmy Bohemia Interactive Simulations, která se věnuje vojenským simulacím, se neobává případné odvety ze strany Číny. "Náš byznys v obranném průmyslu neumožňuje, abychom se zeměmi, které nesouhlasí s touhle cestou, vůbec obchodovali," řekl.

V plánu je také navázání užší spolupráce ve vědě, technice a inovací. Kvůli tomu delegaci doprovází rovněž zástupci akademické sféry. Předseda senátního zahraničního a bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý) v cestě vidí příležitost k novým projektům. Poznamenal, že Tchaj-wan se dokázal zásobit ochrannými prostředky proti koronaviru z vlastních zdrojů, což se ČR nepovedlo. Věnovat se chce i ochraně demokratického světa proti vnějším vlivům v digitálním světě.

Předseda senátního zdravotnického výboru Lumír Kantor (KDU-ČSL) chce mimo jiné podpořit obnovení Tchaj-wanu jako pozorovatele ve Světové zdravotnické organizaci, o který ostrovní země před čtyřmi lety přišla. Chtěl by získat bližší informace o tom, jak Tchaj-wan navzdory blízkosti pevninské Číny zvládl koronavirovou epidemii a nedostatek zdravotníků. Vystrčil dodal, že Tchaj-wanu se povedlo zvládnout koronavirovou krizi bez vážnějších dopadů na ekonomiku.

Vystrčil se na Tchaj-wanu setká s nejvyššími představiteli země, bude jednat také se čtyřmi tchajwanskými ministry. Většinu času bude pobývat v hlavním městě Tchaj-pej, v plánu má i návštěvu dalších tchajwanských měst. Během cesty dostane ocenění za parlamentní diplomacii. Oceněn bude i jeho předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera (ODS), který před svým náhlým lednovým úmrtím misi plánoval.

Misi budou provázet přísná preventivní bezpečnostní opatření, účastníci budou muset absolvovat čtyři testy na covid-19 před a po příletu na Tchaj-wan. Cestu měla původně absolvovat také vdova po bývalém předsedovi Senátu Věra Kuberová. Podle Vystrčila jí ale lékař cestu "v podstatě zakázal" ze zdravotních důvodů. Delegace proto odveze na Tchaj-wan alespoň její videovzkaz s poděkováním.

Cestu Vystrčila na Tchaj-wan podpořilo 70 světových politiků

Sedmdesát politiků z Evropského parlamentu, Spojených států, Kanady, Austrálie a dalších zemí vydalo společné prohlášení, v němž vyjadřují podporu nadcházející návštěvě předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu. Signatáři dopisu zároveň odsuzují snahy pevninské Číny cestu české delegace zmařit.

"Česká republika má právo rozvíjet hospodářské a kulturní vztahy s Tchaj-wanem a předseda Senátu Miloš Vystrčil, který je druhým nejvyšším ústavním činitelem v České republice, nepotřebuje k návštěvě Tchaj-wanu souhlas Číny," píše se v prohlášení, jehož iniciátory byli český europoslanec Alexandr Vondra a jeho slovenská kolegyně Miriam Lexmannová.

Lexmannová prohlášení, které bylo vydáno v úterý, zveřejnila na svém twitterovém účtu a citoval z něj například tchajwanský server Taiwan News. Dokument připomíná, že cestu chtěl původně uskutečnit Vystrčilův předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera, který ale v lednu náhle zemřel. Prohlášení také upozorňuje, že Kuberu i Vystrčila od jejich záměru zrazovalo čínské velvyslanectví a hrozilo v této souvislosti i českým firmám.