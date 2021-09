Výstavu Země živitelka navštívilo 97.500 lidí, méně než naposledy

České Budějovice - Výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích navštívilo letos 97.500 lidí. Je to zhruba o 25.500 méně než v roce 2019, kdy se konala naposledy. Agrosalonu se od 26. do 31. srpna zúčastnilo 444 vystavovatelů. Nejvíc návštěvníků, 22.000, přišlo 28. srpna.Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou novinářům zaslala mluvčí českobudějovického výstaviště Michaela Čeňková.

Loni byla akce kvůli koronaviru zrušena. Předloni přilákala 123.017 lidí, představilo se 581 vystavovatelů z 19 zemí.

"Jsem rád, že se po roční pauze mohla letos uskutečnit tradiční výstava Země živitelka. Děkuji organizátorům, kteří vše zvládli výborně i za ztížených podmínek, při dodržování hygienických opatření, a návštěvníkům, kteří zachovali výstavě přízeň. Důkazem je, že jich přišlo téměř sto tisíc. Také vystavovatelé využili možnosti prezentovat naše zemědělství a potravinářství, které se dál rozvíjí i přes obtíže spojené s pandemií. S letošním ročníkem Země živitelky jsem spokojený," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Největší denní návštěvnost byla v sobotu 28. srpna, kdy přišlo 22.000 lidí. Letos poprvé pořadatelé do celkového čísla započítali i děti do šesti let, které mají vstup zdarma.

Budějovické Výstaviště je s návštěvností 47. mezinárodního agrosalonu Země živitelka spokojené. Letošní ročník byl podle něj v mnoha směrech jiný. "Na přípravu jsme měli výrazně méně času, a to necelé tři měsíce, rozpočet byl také výrazněji nižší. Doba, ve které se nacházíme, díky pandemii a dlouho trvajícím restrikcím, ovlivnila účast vystavovatelů a návštěvníků. Počítali jsme s tím, že nemůžeme počítat s čísly jako v rekordním roce 2019, přesto jsme ale velmi spokojeni. I přes téměř podzimní počasí byla obsazenost výstavy i účast velice slušná.," řekl předseda představenstva výstaviště Martin Karban.

Do několika let chce firma předělat pavilony R1, R2 a R3. Do budoucna bude potřeba i parkovací dům, protože kvůli dešti rozmokly letos některé parkovací plochy a místa scházela, řekl v úterý ČTK místopředseda představenstva Výstaviště Zdeněk Volf.

Při agrosalonu otevřelo výstaviště zmodernizovaný pavilon Z. Přestavělo ho na výstavní, kongresové a kulturní centrum s kapacitou až 1000 lidí. Národní zemědělské muzeum při výstavě ohlásilo, že postaví v areálu dvě budovy. Náklady budou 460 milionů Kč, hotovo má být do roku 2025. Nové pobočky se zaměří na rybářství, zemědělské stroje a potraviny z jižních Čech.

Budějovické výstaviště skončilo loni ve ztrátě po zdanění 38,9 milionu korun. Tržby mu klesly meziročně o 86 procent na 11 milionů korun. Příčinou jsou dopady koronaviru, kdy loni většinu akcí včetně agrosalonu Země živitelka zrušilo.