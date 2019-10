Výstava v Plzni přibližuje dobu normalizace i listopad 1989

Plzeň - Události z listopadu a prosince 1989 i dobu před sametovou revolucí připomíná v Západočeském muzeu v Plzni výstava Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti. Autoři, jejichž tým doplnil i bývalý plzeňský disident a výtvarník Vladimír Líbal, provedou návštěvníky zhruba 30 lety od Pražského jara v roce 1968, přes vpád vojsk Varšavské smlouvy, normalizaci až k událostem bouřlivého podzimu 1989 a zvolení Václava Havla prezidentem na sklonku roku, řekla dnes novinářům kurátorka a spoluautorka výstavy Iva Tománková.

Výstava, která končí 12. ledna 2020, se zaměřuje především na Plzeň a její okolí. Mladým lidem se pokusí přiblížit události z konce minulého století a starším podle Tománkové možná připomene dobu jejich dětství a mládí. Lidem výstava ukáže třeba některé dobové učebnice, školní pomůcky či pionýrské stejnokroje, vybavení bytu i normalizační hesla, komunistické plakety a medaile.

Zobrazenými epochami prochází symbol stromu. Jeho koruna mění podobu od převládajících zelených listů naděje v roce 1968, přes období normalizace, kdy zelené listy téměř výhradně nahradí komunistické rudé hvězdy až po listopad 1989, kdy z koruny padá listí i rudé hvězdy, aby se strom v závěru výstavy převlékl do listí v národních barvách trikolory.

Návštěvníci mohou projít obývacím pokojem se zařízením z konce 60. let, uvidí rudý koutek s prapory, bustami a obrazy komunistických vůdců nebo výslechovou místnost komunistické Státní bezpečnosti (StB). V malé kanceláři StB za stolem proti vyšetřovateli v civilním obleku sedí figurína dlouhovlasého mladíka v džínách, svetru a bundě. Jsou tu i originální cedulky a další předměty z vyšetřovny plzeňské StB na Nádražní třídě číslo 2.

"Výslechů jsem zažil asi 15 nebo 20. Bylo to průběžně, často když se blížil nějaký svátek," řekl Líbal. V paměti mu utkvěl zejména výslech z 26. října 1988, kdy ho StB zatkla cestou do práce. Když ho po pěti hodinách výslechu pustili, hned před budovou ho opět StB zatkla a odvezla přímo do borské věznice na 48 hodin, aby nemohl jet na demonstraci k 28. říjnu v Praze, vzpomínal.

Další část výstavy ukazuje některé samizdaty vydávané na Plzeňsku, ale i tehdejší oficiální tiskoviny a časopisy. Připomíná fenomén skautů a trampingu či legendární folkový a country festival Porta. Závěr ukazuje na desítkách fotografií, letáků a plakátů bouřlivé události listopadu 1989. Jsou tu fotky i plakáty od studentů či třeba transparent, který v průvodu nesli demonstranti ze Škodovky.