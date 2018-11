Kolín - Regionální muzeum Kolín dnes odpoledne slavnostně zahájilo výstavu Josef Lada jak ho neznáte, která ukáže známého spisovatele, malíře, ilustrátora, karikaturistu a divadelního výtvarníka v jiných souvislostech, než bylo doposud běžné. Výstava potrvá do 10. února a po celou dobu ji bude doplňovat doprovodný program, řekla ČTK náměstkyně ředitele Regionálního muzea v Kolíně Radka Pšeničková.

Návštěvníci na výstavě ve Veigertovském domě uvidí původní kostýmy z pohádky Hrátky s čertem zapůjčené Filmovými ateliéry Barrandov, či na videoprojekci zapomenuté animované pohádky Čert a Káča, kde byl Lada výtvarníkem. "Vystaveny budou oblíbené ilustrace Ladových hrdinů, které se staly předlohou pro ploškovou animaci. Pozornost přitáhnou i humorné karikatury a satiry či návrhy divadelních scén a kostýmů," řekla Pšeničková. Výstavu doplní interaktivní prvky, stylizované filmové kulisy a rekvizity.

V úterý 20. listopadu se od 17:00 koná přednáška Lenky Patkové Josef Lada známý i neznámý, ve čtvrtek 29. listopadu čtení z Nezbedných pohádek. Na 5. prosince je pak připraveno muzeum plné čertů, ladovské peklo s Luciferem a mikulášská nadílka. Podobné akce se konají až do února.

Základní vstupné činí 80 korun, snížené 40 korun. Otevřeno je od úterý do pátku od 9:00 do 17:00, o víkendech pak od 10:00 do 17:00.

Rekonstrukce Veigertovského domu byla dokončena v roce 2017. Dva roky trvající opravy stály Středočeský kraj přes sto milionů korun.

Veigertovský dům na Karlově náměstí v Kolíně byl postaven ve druhé polovině 13. století. Na konci 15. století byl jeho majitelem Jakub Krčín starší z Jelčan, děd slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. V první třetině 18. století dům vlastnil městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis. V té době byla uskutečněna barokní přestavba. V 18. století a na začátku 19. století byl dům majetkem zámožné rodiny Veigertovy. Do dnešní pozdně klasicistní podoby jej nechal přestavět v roce 1863 obchodník Josef Turnau.