Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Mináčové

Kamenice (u Prahy) - Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Zuzany Mináčové. Na velkoformátových fotografiích jsou české i světové osobnosti, nejen filmové, a to na reportážních i uměleckých snímcích. Je to úžasný výběr, je to výběr, který snad lidi zaujme, řekla dnes ČTK Mináčová, která v Kamenici žije.

Fotogalerie

Kurátorem výstavy je Antonín Pařízek, který dnes také představil nový web zuzanaminacova.cz, který podle něj zachycuje skutečné celoživotní dílo Mináčové.

Na kamenickém Ringhofferově náměstí je vystaveno 28 snímků, na nich jsou zachyceni například Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Josef Abrhám, Jiří Bartoška, Václav Havel, Robert Redford, ale i britská královna Alžběta II. Fotografka je známá mimo jiné svým dlouholetým působením na karlovarském filmovém festivalu, který poprvé fotografovala v roce 1968.

Mináčová se narodila v Bratislavě v rodině židovského lékaře v roce 1931 a od 13 do 14 let prošla dětským koncentračním táborem v Osvětimi. Po válce studovala obor fotografie na Škole průmyslového designu a začala pracovat ve Slovenském filmu, kde se věnovala reportážní fotografii. Její rodinné tragikomické příběhy z dětství byly částečně předlohou pro hraný film Všichni moji blízcí, který režíroval její syn Matej Mináč. Její pražská výstava před pěti lety připomínala slávu i bídu komunistické propagandy za minulého režimu.