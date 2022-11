Výstava v Galerii Středočeského kraje představuje životní dílo sester Válových

Kutná Hora - Životní dílo dvou výrazných osobností české výtvarné scény, malířek Květy a Jitky Válových, představuje výstava Cesta předurčená osudem, která dnes začala v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Důležitou součástí expozice, uspořádané ke stému výročí narození sester, jsou ukázky z jejich pozůstalosti, kterou galerie loni získala darem do svých sbírek.

Fotogalerie

"Holky Válovky – musím to tak říct – byly úžasně upřímné. Malovaly opravdově, mluvily opravdově a jejich dílo je plné lidského náboje. Tam je vlastně pocit, že ten náš lidský život za to stojí. Přes všechny obtíže, propady a problémy," řekl ČTK kurátor Richard Drury.

Výstava je koncipována jako symbolická pouť rozčleněná do 12 tematických okruhů, jejichž prostřednictvím mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď autorek o dramatu i intimitě lidského bytí. Seznámí se s počátky tvorby sester z doby, kdy byly totálně nasazeny v kladenské Poldovce za druhé světové války, ale i s pracemi z pozdějších období.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) na vernisáži uvedl, že sestry Válovy patří ke klíčovým postavám výtvarného umění druhé poloviny 20. století a těší se velkému respektu. Podle něj o tom svědčí retrospektivní výstava pořádaná v roce 2000 ve Veletržním paláci v Praze i nejnovější expozice v Kutné Hoře. Upozornil na to, že osud kladenských malířek byl spojen i s politickými okolnostmi. Například spisovatelka Marie Majerová o sestrách prohlásila, že jsou vřed na rudém Kladně.

Herec David Prachař na zahájení výstavy zavzpomínal na to, jak se svým otcem sestry Válovy od dětství navštěvoval a jak ho Květa Válová jednou i namalovala. "Já jsem tam hrozně rád jezdil, protože tolik sprostých slov jsem v životě neslyšel," dodal Prachař.

Klíčovou součástí expozice jsou ukázky z pozůstalosti, kterou GASK v roce 2021 získala darem do svých sbírek. Jde o 1730 kreseb, skic a grafik. Spolu se zahájením výstavy galerie zpřístupnila na portálu sbirky.gask.cz 400 děl sester Válových z této pozůstalosti. Na digitalizaci spolupracovala s digitalizačním pracovištěm Středočeské vědecké knihovny v Kladně a fotografem Otou Palánem.

Květa (1922 až 1998) a Jitka (1922 až 2011) Válovy patřily mezi významné osobnosti českého umění od konce 50. let minulého století. Jejich tvorba je mimo jiné spojená se zobrazováním těžkého údělu člověka, a to třeba prostřednictvím výjevů z kladenského průmyslového prostředí. Do architektury se vepsaly vitrážemi, nástěnnými malbami, mozaikami a reliéfy v Praze, Kladně, Ostravě a Berouně. Po roce 1989 sestry Válovy vystavovaly i v zahraničí, například v Manchesteru či New Yorku.

Výstava v Galerii Středočeského kraje potrvá do 19. března.