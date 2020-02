Výstava Uprostřed Koruny české nabídne v H.Králové 400 exponátů

Hradec Králové - Výstava gotického a raně renesančního umění v Muzeu východních Čech v Hradci Králové nabídne více než 400 uměleckých předmětů. Žádná podobná výstava v novodobé historii dosud takto ucelený pohled na kulturní bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století nenabídla. Novinářům to řekli zástupci muzea a autorů výstavy. Vernisáž bude 6. února, výstava potrvá do 28. června.

Exponáty budou rozmístěny ve čtyřech sálech zrekonstruované secesní budovy muzea na Eliščině nábřeží. "Výstava je výjimečná v tom, v jaké podobě předměty budou představeny. Je to poprvé, kdy se kultura regionu východních Čech od doby posledních Přemyslovců až do konce období vlády Jagellonské dynastie v tak ucelené míře představí návštěvníkům," řekla ČTK kurátorka výstavy Markéta Pražáková z Muzea východních Čech.

Na výstavě "Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550" budou sochy, deskové obrazy, středověké oltáře, knižní malba, archiválie, umělecké řemeslo nebo archeologické nálezy.

"Byli jsme překvapeni kolik uměleckých děl z tohoto období se v regionu dochovalo. Jak je známo, východní Čechy jsou silně barokizovány," řekla jedna z autorek výstavy Helena Dáňová z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

K vidění budou například pozdně středověké chrudimské oltáře, které podle zástupců muzea patří ke skvostům umění 16. století. Vystaven bude také epitaf Markéty, manželky Jana Ratolda, datovaný rokem 1431, který zapůjčila Moravská galerie v Brně. Patří k největším dochovaným středověkým epitafům v Čechách.

"Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu bude ukázán v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Výstavu obohatí mezinárodní zápůjčky," uvedla mluvčí muzea Lucie Peterková.

Nejrozsáhlejší soubor uměleckých děl zapůjčilo Biskupství královéhradecké, významný podíl zápůjček pochází také z Muzea Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku. Soubor bude doplněn také o zápůjčky z Polska, Německa a Rakouska.

Výstava je hlavním výstupem několikaletého projektu podpořeného programem ministerstva kultury, na kterém se podílejí Univerzita Palackého v Olomouci, Národní památkový ústav, Ústav dějin umění Akademie věd ČR a Muzea východních Čech v Hradci Králové.