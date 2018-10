Horizontální Kaplanova turbína v řezu na výstavě nazvané Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět, která začala 18. října 2018 v Národním technickém muzeu (NTM) v Praze. Kurátoři vybrali 130 exponátů, které ukazují technický a průmyslový vývoj v Československu po celou dobu jeho existence, tedy od roku 1918 do roku 1992.

Praha - Technický a průmyslový vývoj v Československu po celou dobu jeho existence, tedy od roku 1918 do roku 1992, ukazuje výstava v Národním technickém muzeu (NTM). Jmenuje se Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět a je stěžejní akcí muzea k výročí vzniku republiky. Kurátoři vybrali 130 exponátů z mnoha oblastí lidské činnosti a snažili se téma ukázat ve všech jeho podobách a souvislostech. Ředitel NTM Karel Ksandr dnes novinářům řekl, že pro zahájení výstavy zvolil 18. říjen, výroční den přijetí Washingtonské deklarace, prohlášení nezávislosti československého národa.

"Byl to velmi důležitý den k tomu, aby 28. října 1918 mohla být republika vyhlášena. Bylo to nesmírně důležitým krokem. Bylo to ve chvíli, kdy naše provizorní vláda v Paříži byla již uznána Spojenými státy americkými i britským královstvím, ovšem dnes (18. října 1918) byla předána ministerstvu zahraničních věcí ve Washingtonu deklarace, která jasně definovala, jaký ten stát bude," řekl Ksandr.

Výstava je podle něj ukázkou toho, co Československo dokázalo. "Když před sto lety vzniklo, nebyl jeho průmysl ve stavu, v jakém byl v roce 1989. Průmysl, který tady byl vybudován v éře monarchie, byl na špičkové světové úrovni. Československo mělo na co navázat a mohlo pod novou značkou Made in Czechoslovakia pokračovat," řekl.

Kromě trojrozměrných exponátů - výrobků, prototypů i modelů - provedou návštěvníka historií průmyslu a techniky dobové dokumenty a propagační materiály, dokumentární filmy, digitální projekce i interaktivní hry. Dětský koutek ukazuje dobové hračky.

Jedním z klíčových exponátů je letadlo Aero L-29R Delfín, které je umístěno na budově muzea. Nechybí chlouba motocyklové historie, čerstvě zrestaurovaná Jawa 250 zvaná kývačka v řezu. Před muzeem návštěvníky přivítá Kaplanova turbína, v interiéru je model dálničního mostu z 30. let i modely významných staveb, komponenty prvních československých počítačů, modely vlaků a lokomotiv, filmová technika i zbraně nebo mikroskopy. Mezi předměty, které Československo dalo světu, nechybí kontaktní čočky.

Výstava Pražské vzorkové veletrhy doplňuje historickou expozici o pohled na současnou českou průmyslovou výrobu, a to především těch výrobců, jejichž značky doprovází převážnou část historie republiky. Mezi vystavovateli proto je třeba společnost GZ Media, výrobce vinylových desek z Loděnic u Berouna a společnost Gorenje reprezentující značku Mora, která od roku 1825 vyrábí stále v Hlubočkách u Olomouce. Nechybí tradiční čeští výrobci skla, keramiky či nákladních automobilů.

