Praha - Veřejnému prostoru městských center, hranicím sdílené ekonomiky a otázce nedostupnosti bydlení pro stálé obyvatele center měst se věnuje v projektu skupina Rafani. Proměnila prostory Galerie NoD sídlící v historickém centru Prahy na byt, který se nabízí přes službu Airbnb. Výstava Rafani Art Apartment in the Heart of the City potrvá do 14. dubna a během ní budou i diskuse ke zmiňovaným tématům za účasti umělců a osobností z ekonomie, architektury, komunální politiky i zástupců zprostředkovatelských platforem.

"V žádném případě nechceme kritizovat službu Airbnb, spíše upozornit na to, že původně zamýšlená sdílená aktivita, kdy lidé pronajímají volný pokoj, vedla třeba v Praze k tomu, že někteří lidé skupují volné byty v centru jako investici, a tímto způsobem s nimi podnikají. Podle některých statistik v centru Prahy na tři byty obývané rodinami připadají dva byty pronajímané službou Airbnb. Město, ve kterém nežijí trvale lidé, ztrácí jednu ze svých funkcí," řekl ČTK kurátor výstavy Pavel Kubesa.

Rafani, kteří galerii přeměněnou na byt kromě nábytku zařídili i svými uměleckými díly, upozorňuji i na stereotypy a předsudky - tak jak to dělají ve své tvorbě dlouhodobě. Třeba na to, že Češi vycházejí z mezinárodního srovnání jako větší xenofobové a rasisti než některé jiné národy. Výměnou za přivýdělek rádi své byty cizincům pronajímají, mít cizince za souseda by však mnozí z nich podle průzkumů nechtěli.

Projekt Rafanů nabízí na platformě Airbnb "nově vybavený byt v srdci staré Prahy. Unikátní interiér, kultura a zábava na dosah ruky. (...) Abys poznal všechny radosti Prahy, nemusíš opustit perimetr jednoho kilometru," uvádějí. Všechny termíny na ubytování jsou obsazené.

Kubesa ČTK řekl, že organizátoři budou s ubytovanými pracovat jen do té míry, do jaké se sami budou chtít zapojit a třeba své zážitky sdílet. "Rozhodně nepůjde o žádnou skrytou kameru či něco podobného," řekl.

Umělecká skupina Rafani vznikla v roce 2000 v Praze mezi studenty Akademie výtvarných umění. Prošlo jí přes deset členů, aktuálně jsou čtyři. V občanském životě jsou malíři, učitelé nebo kurátoři, jejich skupinová činnost má vždycky politický a společenský přesah, často vyznívá jako provokace.

Velmi brzy je mediálně zviditelnily jejich projekty, jakými bylo přetření Lennonovy zdi na Kampě, pálení vlajky, cynické komentáře odsunutí sudetských Němců, vstup do KSČ, utopení obrazu z Národní galerie v Orlické přehradě nebo roční ohlašování demonstrací na Václavském náměstí. Část z nich se v roce 2004 vykálela v Národní galerii před dílem Milana Knížáka, aby tak vyjádřili své mínění o tehdejším řediteli.