Výstava připomíná 2500 československých letců v zahraničí

Národní muzeum v Praze otevřelo 6. června 2019 novou výstavu Rytíři nebes připomínající československé letce ve službách Royal Air Force (RAF). Návštěvníci budou mít možnost vidět řadu kompletních uniforem, osobních dokumentů nebo deníků důležitých osobností RAF. Výstava potrvá do konce ledna 2020.

Národní muzeum v Praze otevřelo 6. června 2019 novou výstavu Rytíři nebes připomínající československé letce ve službách Royal Air Force (RAF). Návštěvníci budou mít možnost vidět řadu kompletních uniforem, osobních dokumentů nebo deníků důležitých osobností RAF. Výstava potrvá do konce ledna 2020. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Hrdinství a těžké životní osudy československých letců působících za druhé světové války v zahraničí ukazuje výstava Rytíři nebes v Národním muzeu. Lidé mohou vidět kompletní uniformy, které jednotliví letci nosili, jejich ručně psané deníky a další osobní předměty. Jeden z autorů výstavy Jan Kratochvíl dnes novinářům řekl, že by rád u prezidenta a ministra obrany inicioval povýšení všech 2500 příslušníků zahraničních perutí in memoriam do hodnosti generála. Na výstavě jsou mimo jiné panely s fotografiemi všech z nich.

Výstava doprovázená rozsáhlou publikací s mnoha fotografiemi se konala před dvěma lety v Brně, vznikla ve spolupráci s Muzeem českého, slovenského a rusínského exilu. V Praze se koná s podtitulem Fragmenty a dnes ji autoři představili u příležitosti 75 let od vylodění v Normandii, na němž se podíleli i českoslovenští piloti.

I přesto, že jde jen o část brněnské expozice, zabírá výstava v Národním muzeu plochu 300 metrů čtverečních. Mezi nejzajímavější předměty podle Kratochvíla patří řada kompletních vojenských uniforem, především generálských. "Jedním takovým je třeba kompletní frak brigádního generála Miroslava Liškutína, ve kterém obdržel vyznamenání od britské královny Alžběty II. v roce 1953," uvedl Kratochvíl.

Připomněl, že z 2500 československých příslušníků zahraničního letectva jich přes 500 zahynulo. Mnozí pak byli postiženi komunistickým režimem, léta strávili ve vězení. "Národní muzeum je čest pro ty kluky a pro Národní muzeum je čest, že jsou tu vystaveni," řekl Kratochvíl. Dnešní vernisáže se podle něj zúčastní tři poslední žijící z letců. Výstava má vzdát hold všem, kteří u letectva sloužili, nejen pilotům, ale i mechanikům a dalším.

Hlavní sál výstavy je na podlaze vyzdoben jako letištní ranvej, po stranách jsou vitríny s uniformami, fotografie a desítky originálních předmětů, které patřily významným osobnostem působícím v RAF - generálům Fajtlovi, Liškutínovi, Bryksovi, Nedvědovi a dalším. Atmosféru mají navodit exponáty související s leteckou činností, kompletní uniformy, deníky, státní vyznamenání, znaky jednotlivých perutí či zbraně.