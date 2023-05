Výstava přibližuje fenomén džínů v bývalém Československu

Praha - Fenomén džínů v někdejším Československu před rokem 1989 přibližuje nová výstava v Retro muzeu Praha. To od loňského roku působí v obchodním domě Kotva v Praze 1. Výstava se zaměřuje hlavně na to, jak se především děti a mladí lidé snažili dostat k oblečení v socialistickém zřízení téměř nedostupnému, a přibližuje tak fenomén překupníků tuzexových peněžních poukázek.

Expozice originálních kousků džínů z 80. let ukáže tři desítky džínových módních kousků jako kalhoty, sukně, bundy, laclové kalhoty tehdejších i světových značek.

Nosit originální džíny bylo od poloviny 20. století snem mnoha mladých lidí po celém světě. V Československu se za minulého režimu daly sehnat téměř výhradně v Tuzexu, ve valutových obchodech podniku zahraničního obchodu řízených státem. Darované džíny tak mohly mít za sebou příběh na hraně tehdejšího zákona, kdy v hlavní roli vystupovaly podvody se zahraniční měnou a kupčení s bony, tedy poukazy na nákupy právě v Tuzexu.

Kromě Tuzexu bývali zdrojem džínů známí či příbuzní v západní Evropě či Americe, kteří své obnošené kusy oděvů zasílali do Československa, kde na ně jejich příjemci čekali s velkým, pro dnešní mladé lidi nepochopitelným zájmem.

V Tuzexu byly nejvíce žádané džíny značky Levi’s. Už od 60. let byly v Československu k sehnání rifle – tedy džíny italské značky Rifle, které daly v tuzemsku tomuto kousku oblečení obecný název.

"Samozřejmě, že i u nás se podniky snažily dohánět módní trendy a džíny vyrábět. Nicméně v Československu na jejich výrobu neexistovaly technologie do 80. let. Tuzexové zboží bylo vnímáno až do konce trvání režimu jako exkluzivní a platilo to i o džínách. Ostatní pokusy o denimové oblečení byly vnímány spíše jako směšná náhražka a snaha režimu být moderní," uvedl kurátor expozice Džíny z Tuzexu Michal Petrov.

V 80. letech ale džínová móda naplno zaplavila ulice a hlavně diskotéky. Ať stěží získané originální kousky, tak produkty československých módních domů, sukně, tašky, bundy, kalhoty různých vzorů z džínoviny nechyběly v šatníku především mladých lidí.

Letos slaví džíny 150 let od chvíle, kdy si 20. května 1873 nechal jejich výrobu patentovat Jacob Davis a Levi Strauss v San Francisku ve Spojených státech. Pořadatelé výstavy uvádějí, že zřejmě jedny z prvních džínů v Československu měl na sobě Václav Neckář v roce 1965, když v nich natáčel na Karlově mostě písničku.

Retro muzeum Praha ukazuje ve čtvrtém patře obchodního domu Kotva design, trendy i každodenní život v 70. a 80. letech minulého století v Československu.