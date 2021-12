Výstava přiblíží hlavní myšlenky buddhismu a jeho projevy v umění

Praha - Přiblížit hlavní myšlenky buddhismu prostřednictvím vizuálního umění zamýšlí autoři výstavy Buddha zblízka, která bude od 3. prosince přístupná ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Ukáže ke dvěma stovkám sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění vytvořených v období od 2. do 20. století na různých místech Asie. Potrvá do 24. dubna 2022. Novinářům ji dnes představili její autoři.

Národní galerie Praha pořádá výstavu společně s curyšským Muzeem Rietberg, představí více než 100 předmětů ze švýcarských sbírek a přes 70 děl ze sbírek českých, převážně pak z vlastní Sbírky umění Asie. Výstava by měla představit multikulturní charakter buddhismu, v němž neexistuje pouze jeden směr, ale několik různých učení a tradic.

Výstava představí význam a šíření buddhismu z Indie do dalších oblastí Asie i do Evropy. Pokusí se vysvětlit, kdo byl jeho zakladatel Buddha Šákjamuni, který žil asi v letech 480 až 400 před naším letopočtem. Ukáže, jakými cestami se buddhismus šířil přes jihovýchodní Asii a co přináší jeho učení. "Buddhismus je jednou z nejvýznamnějších myšlenkových tradic, jejíž hodnoty promlouvají k současné společnosti. Poznání těchto kořenů prostřednictvím výtvarné řeči je obohacující a zároveň srozumitelné. Výběr opravdu jedinečných uměleckých děl osvěžují na výstavě také zvukové interaktivní prvky nebo prostor pro meditaci," uvedla ředitelka Sbírky umění Asie NGP Markéta Hánová.

Raritu mezi vystavenými uměleckými artefakty podle ní představuje 15 metrů dlouhý japonský obrazový svitek z přelomu 17. a 18. století s námětem legendy Buddhova života. Spolu s kaligrafickou částí bude poprvé k vidění v celé své délce také obrazová část svitku, a to i v digitální verzi s popiskami na webu.

Návštěvníci se mohou kromě uměleckých děl těšit na multimediální mapu, psané i tištěné buddhistické texty, zvukovou instalaci recitovaných modliteb a zenových kóanů nebo na filmový dokument o současné praxi buddhistického učení různých směrů v České republice,

Buddhismus je rozsáhlá filozoficko-náboženská tradice, která se za dobu svého trvání rozšířila téměř po celé jižní, střední a východní Asii. Nejvyšším cílem buddhismu je vysvobození se z koloběhu opětovných existencí (sansára), které jsou považovány za strastné a neuspokojivé kvůli jejich nestálosti a pomíjivosti. Buddhistická cesta se v praxi uskutečňuje přeměnou mysli či srdce, zejména však odstraňováním existenciální úzkosti, negativních stavů, prožitků a myšlenek a pěstováním stavů, prožitků a myšlenek pozitivních.

Výstavu doplní přednášky a komentované prohlídky, ale třeba i jóga či meditace.