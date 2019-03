Praha - Sedmý ročník květinové výstavy z cyklu Předjaří na Pražském hradě připomíná 30 let od sametové revoluce a znovuotevření Královské zahrady v roce 1990. Mezi exponáty jsou, kromě květin, předměty nejmladší umělecké sbírky Hradu. Výstavu dnes zahájil její zakladatel a kurátor Jaroslav Sojka, a v Empírovém skleníku bude k vidění do 10. března. Záštitu nad akcí převzala Ivana Zemanová.

"Každý rok ukazujeme, co je ve sbírkách Pražského hradu. Letos je to fond uplynulých třiceti let tedy tvorba Bořka Šípka, Mikuláše Medka nebo papežské dary Václavu Havlovi a Václavu Klausovi," uvedl Sojka. Papež Jan Pavel II. jako římský biskup daroval mozaiku Panny Marie Římské a papež Benedikt, který sloužil mši ve Staré Boleslavi, věnoval obraz svatého Václava

Mezi vystavenými jsou také vázy od firmy Moser podle Lukáše Jabůrka, které zdobí státní obědy a večeře. "Když si letos připomínáme sametovou revoluci, tak bychom si měli připomenout i to, co bude příští rok, což je znovuotevření zahrady Václavem Havlem o Velikonocích před téměř 30 lety," dodal pro ČTK Sojka.

Tématem letošního ročníku je minulost a současnost Královské zahrady a proto většina vystavených květin jsou tulipány, které jsou se zahradou historicky spojeny. "Byly sem dováženy z Turecka a dále se prodávaly do Holandska, které se až pak stalo tulipánovou velmocí," řekl ČTK vedoucí týmu zahradníků Vladimír Šeba.

Výstava dále obsahuje hyacinty, narcisy, kosatce a další skalkové rostliny a potrvá zhruba týden. "Devět dní je na výstavu cibulovin poměrně dlouhá doba. S ohledem na počasí ta květina déle nekvete," řekl Šeba.

Historii zahrady připomínají panely, které zobrazují její podobu v barokním období za krále Karla VI. a jeho dcery Marie Terezie, a podobu v 19. století za vlády posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Dobrotivého.