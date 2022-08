Výstava o Tutanchamonově hrobce potrvá do konce roku, o tři měsíce déle

Brno - Výstava "Tutanchamon - jeho hrobka a poklady" s více než 1000 replikami předmětů nalezených ve slavné hrobce bude na brněnském výstavišti k vidění až do konce roku. Pořadatelé ji kvůli velkému zájmu návštěvníků o tři měsíce prodloužili. Pořádající společnost JVS group o tom informovala v tiskové zprávě. Expozici od jejího otevření na konci dubna navštívily tisíce lidí, přesnější údaj pořadatelé uvádět nebudou. ČTK to řekla mluvčí výstavy Květa Havelková.

"Měli jsme po dvou covidových letech strach, jak na výstavu lidé zareagují, jaký bude zájem. Naštěstí byly naše obavy zbytečné, zájem je velký, s návštěvností jsme velmi spokojeni," uvedla Havelková.

Expozice, kterou hostí pavilon C brněnského výstaviště, rekapituluje pomocí přesných napodobenin předmětů vzhled jednotlivých místností v Tutanchamonově hrobce, kterou britský egyptolog Haward Carter našel v roce 1922. Po rekonstrukci uložení předmětů v jednotlivých místnostech si pak lidé mohou všechny repliky artefaktů v druhé polovině výstavy prohlédnout zblízka.

Ač objevování hrobky a vynášení jednotlivých artefaktů trvalo několik let, schodiště vedoucí ke vchodu do hrobky Carter objevil 4. listopadu 1922. K tomuto datu pořadatelé připraví zvláštní program, který teprve vzniká.

"Rádi bychom znovu do Brna pozvali odborného garanta výstavy Zahi Hawasse, který pokračuje ve výzkumu faraonovy rodiny. Na jaře věřil, že do podzimu bude mít nové objevy a my bychom rádi, aby je tady v Brně na přednášce představil. Jeho kalendář je ale velmi plný, zatím o jeho příjezdu jednáme," uvedla Havelková.

Pořadatelé také připravují další materiály pro školy a počítají s dalšími termíny komentovaných prohlídek.

Výstava je v Brně už podruhé, poprvé tu byla v roce 2008, od té doby cestovala po dalších zemích. Pavilon C je otevřený denně od 9:00 do 20:00 poslední vstup je v 18:00. Podrobnosti a možnost nákupu vstupenek jsou na internetových stránkách.