Praha - Retrospektivní výstavu děl Františka Kupky budou moci navštívit lidé od pátku ve Valdštejnské jízdárně. Dílo ve světě proslaveného českého rodáka a průkopníka abstraktní malby představí všechny aspekty jeho tvorby i to, jak se utvářel jeho novátorský malířský postoj. Výstava zahrnuje známá Kupkova díla, která běžně visí v Národní galerii, ale i zápůjčky ze zahraničních sbírek, které české publikum nemusí tolik znát, nebo díla, která jsou v soukromých sbírkách. Ředitel NG Jiří Fajt ČTK řekl, že expozici by mohla během trvání výstavy obohatit i nově zakoupená studie k obrazu Radosti života.

Známé dílo z let 1901 a 1902 zpodobňující dvě nahé ženy na koni na mořském břehu je stěžejním Kupkovým dílem z prvních let po jeho přesídlení do Paříže. NG ho získala darem v rámci restituce Waldesovy sbírky. Celá kolekce, kterou tehdy NG převzala, byla prohlášena za památku, včetně akvarelové studie k Radostem života. Na jarní aukci v Praze, kde byla nabízena, proto stát mohl uplatnit předkupní právo, a pro NG ji následně koupil za přibližně 2,4 milionu korun. "Včera jsem podepsal smlouvu," řekl Fajt.

Výstavu tvorby jedné z nejvýznamnějších osobností českého umění vůbec připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux, Centre Pompidou a finskou národní galerií. V Paříži výstavu navštívilo na 230.000 diváků.

Fajt věří ve vysokou návštěvnost výstavy i v Praze. Podle něj by mohla přilákat publikum z celého středoevropského regionu. Ve Valdštejnské jízdárně je díky jejímu prostoru podle něj komornější než v Paříži, ale nikoli záběrem prezentovaného díla. "Vizuální dialogy, které jsme tu vytvořili, potvrzují to, co tušíme všichni a odborná veřejnost to ví již několik desetiletí, že František Kupka patří skutečně mezi zakladatele moderního umění, abstraktního malířství. Že je to člověk, který stejně tak propojuje českou tradici, české prostředí s francouzským," uvedl dnes.

Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci. Retrospektiva se zaměřuje na jeho symbolistické malby, expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Práce na papíře představují Kupku také jako satirického kreslíře a ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.

"Originalita Kupkova díla netkví pouze v odmítnutí tradičního zobrazování. Své kořeny má ve vídeňském symbolismu, obohaceném o duchovní a filozofické dědictví střední Evropy. To vše Kupka doplnil zájmem o nejnovější vědecké objevy, studium kosmu a v neposlední řadě i pozorování zákonitostí přírody a organického světa," uvedla kurátorka Anna Pravdová.

Výstava bude přístupná každý den včetně pondělí od 10:00 do 18:00 až do 20. ledna. Každou středu bude otevřeno až do 20:00. Středeční prodlouženou otevírací dobu zavádí NG do všech svých budov.