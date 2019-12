Výstava na Hradě ukazuje dvousetletou historii českého portrétu

Praha - Průřez českým portrétem za poslední dvě století ukazuje výstava v Císařské konírně na Pražském hradě. Připravil ji jako třetí za sebou pro Správu Pražského hradu spolek Mánes, ukazuje tedy výběr připravený jeho členem Ivanem Exnerem a historikem umění Michaelem Zachařem. Mánes předtím pro Hrad připravil již dvě výstavy, českou krajinomalbu a české impresionisty. Výstava Portrét v Čechách ukazuje asi dvě stovky děl od Josefa Mánesa před kubisty a surrealisty až po současné tvůrce.

Fotogalerie

Pořadatelé dnes novináře upozornili především na dvě díla - poprvé vystavený klasický portrét od Vojtěcha Hynaise s názvem Portrét dámy v klobouku a vrcholný kubistický portrét Dáma ve slaměném klobouku od Antonína Procházky. Vedle malovaných portrétů výstava také ukazuje sochařská díla. Exner dnes připomněl, že výběr děl je subjektivní, tak, jak jej vidí spolek Mánes; uvedl ale, že jiná reprezentativní výstava českého portrétu by se pravděpodobně podle něj moc co do výčtu děl nelišila.

Na tvorbu Mánesovu, jež výstavu zahajuje, navazují jeho ideoví následovníci - Mikoláš Aleš, Josef Brožík, Generace Národního divadla - František Ženíšek, Vojtěch Hynais a další. Výstava, relativně zhuštěná v menším prostoru konírny, pak ukazuje, jak se v prvních desetiletích 20. století přidávají k velké portrétní tradici čeští autoři inspirovaní především francouzskými vlivy, jako byli František Kupka, Joža Uprka, Jan Preisler, Miloš Jiránek a představitelé české moderny Emil Filla, Antonín Procházka, Bohumil Kubišta, Jan Zrzavý, Otakar Kubín, Václav Špála, Alfréd Justitz a další.

Z období surrealismu výstava představuje dílo Jindřicha Štyrského, Toyen a jim příbuzné - Josefa Šímu, Aloise Wachsmana, Adolfa Hoffmeistra. Připomíná autory zrající v době války - Arnošta Paderlíka, Františka Jiroudka, Josefa Lieslera, Karla Součka, Kamila Lhotáka a další představitele 40. až 60. let. Součástí výstavy je i několik prací z oblasti současného portrétu - především umělců z S.U.V. Mánes.