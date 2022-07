Výstava Mucha, rodinná sbírka představí do konce října díla Alfonse Muchy

Praha - Výstava s názvem "Mucha, rodinná sbírka" představí od pátku do konce října ve Valdštejnské jízdárně v Praze ucelenou přehlídku díla Alfonse Muchy. Výstava pořádaná Nadací Mucha a Senátem, jejíž architekturu navrhla Eva Jiřičná, návštěvníkům přiblíží nejdůležitější etapy Muchova života, které zásadním způsobem formovaly jeho tvorbu i myšlení. Koncepcí navazuje na výstavu v pařížském Musée du Luxemburg. Rodinná sbírka čítá přes 3000 uměleckých děl a zhruba 4000 fotografií.

Načasování výstavy koresponduje s tím, že Česká republika přebrala předsednictví Rady Evropské unie právě od Francie, která v životě a tvorbě Muchy sehrála významnou roli. Jiřičná při té příležitosti na dnešním setkání s novináři upozornila na vlastenectví a aktuálnost jeho díla i politický význam v současnosti.

"Všechna díla na výstavě jsou z naší sbírky. Není to proto, že bychom chtěli být sobečtí, ale máme nejrozsáhlejší sbírku Muchy na světě. Jedná se o kombinaci litografií, olejů, šperků, soch a tak dále. Cílem výstavy je ukázat celou jeho tvorbu. Druhá polovina se specificky zaměřuje na Slovanskou epopej a na konci výstavy je to, co Mucha plánoval udělat - tři malé studie pro nerealizovaný gigantický triptych Věk rozumu, Věk lásky a Věk moudrosti. Moudrost považoval za nejdůležitější," řekl ČTK příbuzný Alfonse Muchy a předseda správní rady Nadace Mucha John Mucha.

Výstava je rozdělena do šesti ucelených částí s názvy Bohém a Čech v Paříži, Tvůrce pro lidi, Kosmopolita, Mystik, Vlastenec a Umělec a filozof. Veškeré informace o výstavě je možné získat na webu www.mucha.eu.

"Tato výstava je nejobsáhlejší studií jeho díla, kterou doposud Nadace Mucha představila. Ukazuje nejen umělcovu všestrannost, ale také jeho filozofické přesvědčení: inspirativní sílu umění," podotkla kurátorka výstavy Tomoko Sato, která je považována za jednoho z předních odborníků na Muchovo dílo.

Nadační fond Richarda Fuxy, který vlastní sbírku plakátů Alfonse Muchy, nesouhlasí s postupem Kanceláře Senátu ohledně výstavy děl slavného malíře ve Valdštejnské jízdárně pořádané ve spolupráci s Nadací Mucha. Kancelář podle mluvčí Pavlíny Stránské odmítla nabídku fondu na uspořádání výstavy děl slavného malíře se čtyřmilionovým nájemným za pronájem prostor a zvolila možnost bez nájemného. Podle mluvčí Kanceláře Senátu Lady Foldynové fond svou nabídku poslal pozdě.

Nadační fond Richarda Fuxy minulý měsíc v Jízdárně Pražského hradu zpřístupnil výstavu velkoplošných projekcí Muchových děl. Jmenuje se Alphonse Mucha eMotion a stejně jako nedávno premiérovaná scénická show a výstava v Obecním domě vychází především z Muchových plakátů ze sbírky podnikatele Fuxy.