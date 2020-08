Výstava fotografa Štreita přibližuje práci vězeňských kaplanů

Praha - Pražská Staroměstská radnice hostí od dnešního dne výstavu fotografií, na nichž Jindřich Štreit zachytil službu vězeňských kaplanů. Hlavním cílem projektu nazvaného "Ze tmy ke světlu" je podle autora snímků to, aby veřejnost měla možnost poznat, jak se vězeňství proměnilo a zlidštilo. Působivé fotografie vznikaly několik let a Štreit za tu dobu navštívil dvacítku českých věznic.

"Kaplanská služba je ve vězení mimořádně potřebná a veřejnost o tom nic neví. Nikdo neví, že ve věznicích existují místa, kam se mohou jít vězni pomodlit - v každé věznici je modlitebna, na Mírově je opravený kostel," řekl Štreit na dnešní vernisáži.

U vystavených velkoformátových barevných fotografií chybí popisky jednotlivých zachycených situací. Doprovází je pouze údaj o tom, v jaké věznici snímky vznikly. Návštěvník si tak může jen domýšlet, za jaké skutky jsou fotografovaní lidé za mřížemi, kolik let jim zbývá do propuštění nebo třeba to, zda se mají kam vrátit.

Mezi snímky jsou portréty kaplanů i některých vězňů, odsouzení při modlitbách, skupinka vězenkyň hovořících v cele s řádovou sestrou nebo vězni rozjímající nad biblí. Na řadě fotografií je znát, že duchovní vězňům přinášejí i radost a uvolnění.

Štreit sám má vězeňskou zkušenost: před rokem 1989 strávil kvůli své tvorbě čtyři měsíce ve vazbě. "Za 30 let se situace podstatně změnila. Ve vězeňství jsou lidé, kteří dělají všechno pro to, aby ho zhumanizovali a postavili do jiného světla. Chování a přístup k odsouzeným jsou úplně jiné, a to je to nejdůležitější, co jsem při fotografování poznal," uvedl.

Umělec fotografoval i v místech, kde tráví svůj čas vězni odsouzení k mnohaletým trestům nebo i na doživotí. "Hledají jakési pokání, cestu, jak dořešit svůj život. Potřebují člověka, který jim porozumí, podá jim pomocnou ruku, dá jim naději. Kaplani nejen přinášejí modlitbu, ale jsou i psychologové, kteří pomáhají lidem nacházet cestu," řekl.

Vězeňští kaplani a dobrovolní duchovní působí ve věznicích i vazebních věznicích. Duchovní služba je ekumenická a mohou se na ní podílet všechny církve, které jsou k tomu v Česku registrované. Podle informací uvedených na webu Vězeňské služby v současnosti ve věznicích pracuje 43 vězeňských kaplanů z 11 různých církví.

Šéf Vězeňské služby Petr Dohnal dnes uvedl, že s kaplany do věznic přichází zklidnění. S tím souhlasí i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). "Duchovní, kaplani mají dnes nezastupitelnou roli ve vězeňství, také ho zněžňují a činí ho snesitelným," řekla na vernisáži. Štreitovy snímky podle ní ukazují, že ani prostředí věznic neztrácí lidský rozměr.

Výstava, která vznikla ve spolupráci s nevládní organizací Vězeňská duchovenská péče, na radnici potrvá do 29. září. Poté se přesune do dalších galerií - mimo jiné do Nového Boru nebo do Prostějova.