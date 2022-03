Výstava fotografa Birguse vrátí návštěvníky do dob východního bloku

Olomouc - Do dob někdejšího východního bloku se vrátí lidé při návštěvě výstavy fotografa, historika a pedagoga Vladimíra Birguse s názvem Takové to bylo...., která byla dnes otevřena ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Autor prostřednictvím velkoformátových fotografií zachycuje autentickým způsobem běžný život v tuzemsku ale i za hranicemi země v době od roku 1976 do konce roku 1989. Výstava, která bude otevřená do poloviny dubna, symbolicky končí snímkem z bytu fotografa zachycujícího Václava Havla v televizi při volbě prezidenta.

Fotogalerie

Snímky odrážejí život lidí v době komunismu v bývalém Československu, ale i za hranicemi země - nechybějí tak fotografie ze Sovětského svazu, Polska, Rumunska, Bulharska a NDR. "Jde o soubor z mnoha zemí. Výstava má podtitul Tak mnoho, tak málo a znamená, že v té době se tak mnoho muselo a tak málo smělo," řekl dnes ČTK fotogaf Vladimír Birgus. Podotkl, že zrovna v této době je důležité, aby si lidé uvědomili, jak se tehdy žilo. "Mnozí na to zapomínají, mladí si to neuvědomují. Zrovna nyní v kontextu událostí na Ukrajině je to memento, abychom se nikdy nevrátili do tehdejší doby," doplnil fotograf.

Nejstarší fotografie na výstavě vznikly v letech 1976 a 1978, zachyceno na nich je například 30. výročí takzvaného Vítězného února v Praze. "Bylo to zvláštní, byl to všední den, odpoledne lidé vyfasovali prapory a museli jít z práce na Staroměstské náměstí. Tehdy mě to hodně zaujalo a od té doby jsem systematicky fotografoval život za komunismu," uvedl fotograf.

Podle kurátora Jana Mlčocha, který s Vladimírem Birgusem připravil řadu výstav a knih, nejsou jeho snímky prvoplánově politické. "Zachycují vratké bloudící postavy, zamlklé a podmračené muže a ženy v jejich pachtění po zboží, kterého není dost nebo není vůbec. Města byla chátrajícími kulisami (zdánlivě) nezvratitelných lidských osudů. Černobílé fotografie se svojí škálou šedí dokonale vystihují neměnnost dní i nocí," uvedl Mlčoch.

Záměrem fotografa, který v kategorii dokumentárního žánru dosáhl mezinárodního renomé, bylo především zachovat doklad této doby. "Oficiální fotografové fotili jiné okamžiky, málokdo fotografoval ten skutečný život, tu devastaci. Byl to například Jindřich Štreit, který fotografoval na Bruntálsku, Viktor Kolář zase takto zachycoval život na Ostravsku. Já jsem si dal za cíl, že budu pokrývat celý východní blok, proto jsem také hodně cestoval," doplnil fotograf. Snímky fotil v té době "do šuplíku", nevěřil, že je bude moci jednou prezentovat. Nashromáždil takto tisíce fotografií.

Vladimír Birgus byl dlouholetým pedagogem na pražské FAMU, od roku 1990 vede Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, je autorem a spoluautorem více než pět desítek knih a z pozice kurátora připravil desítky výstav doma i v zahraničí. V Olomouci byla jeho tvorba k vidění také v květnu 2014, kdy mu velkou retrospektivní výstavu připravilo Muzeum umění.