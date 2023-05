Výstava ČT ukáže dětem vznik filmů či seriálů od námětu přes kostýmy po triky

Praha - Vznik filmů či seriálů od námětu přes kostýmy až po triky ukáže dětem interaktivní výstava České televize (ČT) s názvem Příběh pořadu. Představí i 50 profesí, které se na tvorbě televizních pořadů podílí. Výstavu dnes médiím představil její autor, vedoucí scénického provozu ČT Pavel Hénik. Lidé si ji budou moci prohlédnout zdarma od 19. května vždy od 10:00 do 18:00 vedle Galerie ČT v prostorech bývalé restaurace Rohlík, které byly předtím dlouhodobě nevyužívané.

Fotogalerie

Expozice postupně vede návštěvníky chodbami, pokojíky a výklenky. "Začínáme natáčecím placem a postupně představujeme na pět desítek televizních profesí a ucelený vývoj a výrobu pořadu," uvedl Hénik. Podle něj se jedná o výstavu pro děti ve věku zhruba od tří do 12 let. "Televizní práci představujeme hravou formou, aby si děti mohly jednotlivé činnosti osahat a samy si přijít na to, jak se co dělá a funguje," dodal.

Návštěvníci budou moci nahlédnout do zákulisí filmového a seriálového prostředí. Výstava jim ukáže kreativní pracovnu scénáristy, kde vzniká námět. Dále pokračuje maskérnou a kostymérnou, kde si děti budou moci kostýmy i samy vyzkoušet. Následuje trikové a ruchové studio, kde děti uvidí, jak se zasazují do filmů a pohádek různé zvuky - třeba klapot koňských kopyt.

Celou expozicí provede děti hlas herce Josefa Dvořáka v roli Maxipsa Fíka. V odpočívárně je pak výmalba podle originálních předloh Jiřího Šalamouna, autora ilustrací původního animovaného seriálu Maxipes Fík.